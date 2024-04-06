Бригада была элитной: краснотурьинский блогер сообщил подробности ЧП на шахте

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Блогер Александр Лещёв из Краснотурьинска поделился подробности происшествия на шахте «Северопесчанская» в понедельник, 1 апреля, сообщает «Краснотурьинск Live».
Мужчина, который сам работает на предприятии, рассказал, что в тот день на месте ЧП трудилась его бригада.
Со слов коллег Александр Лещёв сообщил, что с шахтеров после хлопка «сняло всю одежду». Один из сотрудников погиб практически сразу, другие не смогли выбраться самостоятельно, их пришлось вытаскивать. В реанимацию попали двое — бригадир и еще один рабочий.
Блогер также добавил, что пострадавшая бригада считалась одной из лучших на шахте и обладала золотым кубком.
Ранее стало известно, что конструкции «Северопесчанской» не пострадали после взрыва, предприятие быстро возобновило работу.