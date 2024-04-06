Бригада была элитной: краснотурьинский блогер сообщил подробности ЧП на шахте

Со слов коллег Александр Лещёв сообщил, что с шахтеров после хлопка «сняло всю одежду». Один из сотрудников погиб практически сразу, другие не смогли выбраться самостоятельно, их пришлось вытаскивать. В реанимацию попали двое — бригадир и еще один рабочий.