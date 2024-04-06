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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:42

Блогер из Краснотурьинска рассказал про обвал на шахте «Северопесчанская»

Бригада была элитной: краснотурьинский блогер сообщил подробности ЧП на шахте

6 апреля 2024, 08:40
Фото: тг-кнал «Северопесчанская. Что реально происходит»

Блогер из Краснотурьинска рассказал про обвал на шахте «Северопесчанская»

Стали известны подробности чрезвычайного происшествия на шахте «Северопесчанская» в Краснотурьинске. На месте взрыва в тот день работала лучшая бригада предприятия.

Блогер Александр Лещёв из Краснотурьинска поделился подробности происшествия на шахте «Северопесчанская» в понедельник, 1 апреля, сообщает «Краснотурьинск Live».

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Мужчина, который сам работает на предприятии, рассказал, что в тот день на месте ЧП трудилась его бригада.

Со слов коллег Александр Лещёв сообщил, что с шахтеров после хлопка «сняло всю одежду». Один из сотрудников погиб практически сразу, другие не смогли выбраться самостоятельно, их пришлось вытаскивать. В реанимацию попали двое — бригадир и еще один рабочий.

Блогер также добавил, что пострадавшая бригада считалась одной из лучших на шахте и обладала золотым кубком.

Ранее стало известно, что конструкции «Северопесчанской» не пострадали после взрыва, предприятие быстро возобновило работу.

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