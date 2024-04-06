tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Екатеринбурге на улице Декабристов нашли труп женщины

Четвертый труп за неделю: в Екатеринбурге на улице декабристов нашли мертвую женщину

6 апреля 2024, 12:28
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге на улице Декабристов нашли труп женщины

Тело умершей обнаружено на улице Декабристов в Екатеринбурге. По предварительной версии, ее смерть не связана с криминалом.

Очередной труп нашли в столице Среднего Урала. Прохожие наткнулись на тело практически в самом центре города — на улице Декабристов, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Информацию подтвердили в полиции. После осмотра тела правоохранители предварительно заявили, что смерть не была насильственной. Ее причину установят эксперты.

За последние дни в столице Среднего Урала нашли сразу несколько трупов. 2 апреля тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции. На другой день в Университетском переулке нашли застреленного бизнесмена Владимира Михеева. А 4 апреля еще один мужской труп лежал на улице Пехотинцев.

Труп дедушки обнаружили прохожие на улице в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп человека обнаружили прохожие в Железнодорожном районе ЕкатеринбургаВозможен суицид: в отделении полиции Екатеринбурга умер задержанныйВ Екатеринбурге полицейские схватили наркокурьера с героином
#Происшествия#Полиция#Женщина#Труп#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
Вчера, 11:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
Вчера, 03:16
Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома
Вчера, 10:44
В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан
Вчера, 07:34
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
Вчера, 11:27
Резко затормозил: пассажирка автобуса ЕВРАЗ пострадала у здания налоговой в Тагиле
Вчера, 11:02
"