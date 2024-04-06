Четвертый труп за неделю: в Екатеринбурге на улице декабристов нашли мертвую женщину

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Очередной труп нашли в столице Среднего Урала. Прохожие наткнулись на тело практически в самом центре города — на улице Декабристов, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Информацию подтвердили в полиции. После осмотра тела правоохранители предварительно заявили, что смерть не была насильственной. Ее причину установят эксперты.
За последние дни в столице Среднего Урала нашли сразу несколько трупов. 2 апреля тело мужчины обнаружили на железнодорожной станции. На другой день в Университетском переулке нашли застреленного бизнесмена Владимира Михеева. А 4 апреля еще один мужской труп лежал на улице Пехотинцев.