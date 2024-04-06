Лишил девственности в 10 лет: дочь педофила из Богдановича поведала о годах мучений

По словам подростка, все продолжалось около шести лет. Она и ее сестры лишились девственности, когда им было около 10 лет, в 5-6 классе. В первый раз отец подошел к ней в состоянии сильного алкогольного опьянения. Насилие он совершил, угрожая ножом. Девочка плакала, просила ее не трогать, но отец не слушал. По такому же сценарию все происходило и с сестрами.