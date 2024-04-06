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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Дочь педофила из Богдановича поделилась подробностями жизни с отцом-извращенцем

Лишил девственности в 10 лет: дочь педофила из Богдановича поведала о годах мучений

6 апреля 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney

Дочь педофила из Богдановича поделилась подробностями жизни с отцом-извращенцем

Старшая дочь педофила из Богдановича раскрыла страшную правду об отношениях с отцом, который насиловал ее и сестер на протяжении многих лет.

Старшая из детей отца-педофила согласилась на общение с журналистами только после того, как ее отца посадили в СИЗО. О своей жизни в родной семье, в которой восемь детей, девушка рассказала журналистам «4 канала».

Напомним, что история всплыла в четверг, 4 апреля. Своим секретом девушка сначала поделилась с друзьями по колледжу, которые сообщили о происходящем в полицию.

По словам подростка, все продолжалось около шести лет. Она и ее сестры лишились девственности, когда им было около 10 лет, в 5-6 классе. В первый раз отец подошел к ней в состоянии сильного алкогольного опьянения. Насилие он совершил, угрожая ножом. Девочка плакала, просила ее не трогать, но отец не слушал. По такому же сценарию все происходило и с сестрами.

В Екатеринбурге неделю ищут педофила, который четыре года насиловал дочь
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Мать детей уверяет, что ничего не знала о происходящем. Муж часто бил ее и детей, однако в полицию они никогда не обращались, так как боялись еще больших издевательств.

Соседи отзываются о семье хорошо: дети всегда были опрятно одеты, выходили гулять во двор, были вежливы. Однако при анализе случившегося многие вспомнили события 2019 года, когда в этой же семье при пожаре в квартире погибли четверо детей. Родители оставили их без присмотра. Тогда органы опеки не обратили должного внимания на происшествие.

Сейчас отец семейств находится в СИЗО, ему может грозить лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. С детьми уже начали работать психологи.

В Екатеринбурге отчим два года насиловал сына своей сожительницы.

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