Метро Екатеринбурга дополнительно обезопасят новыми рамками металлоискателя

Напомним, что жители Екатеринбурга неоднократно жаловались на большие заторы в метро в часы пик. В начале февраля в мэрии Екатеринбурга потребовали от руководства разобраться с проблемой. Однако пробки необходимо убирать за счет реорганизации процесса, а не в ущерб безопасности, заявил вице-мэр Рустам Галямов, который лично проинспектировал подземку в самые загруженные часы.