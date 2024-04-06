Метро Екатеринбурга дополнительно обезопасят новыми рамками металлоискателя

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В метро Екатеринбурга намерены расширить зону транспортной безопасности. На двух станциях появятся дополнительные рамки металлоискателя, сообщает метрополитен в соцсетях.
Как пояснил директор свердловской подземки Андрей Панаиотиди, рамки приходится устанавливать после появления дополнительных турникетов. Всего на станциях «Уральская» и «Динамо» появятся по две новые рамки. Общая стоимость оборудования — 1,1 млн рублей. Это первые закупки, поясняют в компании. В дальнейшем на других станциях тоже появятся новые зоны досмотра.
Напомним, что жители Екатеринбурга неоднократно жаловались на большие заторы в метро в часы пик. В начале февраля в мэрии Екатеринбурга потребовали от руководства разобраться с проблемой. Однако пробки необходимо убирать за счет реорганизации процесса, а не в ущерб безопасности, заявил вице-мэр Рустам Галямов, который лично проинспектировал подземку в самые загруженные часы.