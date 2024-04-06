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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:27

В метро Екатеринбурга установят дополнительные рамки металлоискателя

Метро Екатеринбурга дополнительно обезопасят новыми рамками металлоискателя

6 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI

В метро Екатеринбурга установят дополнительные рамки металлоискателя

Металлодетекторы в екатеринбургской подземке установят на станциях «Уральская» и «Динамо».

В метро Екатеринбурга намерены расширить зону транспортной безопасности. На двух станциях появятся дополнительные рамки металлоискателя, сообщает метрополитен в соцсетях.

Как пояснил директор свердловской подземки Андрей Панаиотиди, рамки приходится устанавливать после появления дополнительных турникетов. Всего на станциях «Уральская» и «Динамо» появятся по две новые рамки. Общая стоимость оборудования — 1,1 млн рублей. Это первые закупки, поясняют в компании. В дальнейшем на других станциях тоже появятся новые зоны досмотра.

Напомним, что жители Екатеринбурга неоднократно жаловались на большие заторы в метро в часы пик. В начале февраля в мэрии Екатеринбурга потребовали от руководства разобраться с проблемой. Однако пробки необходимо убирать за счет реорганизации процесса, а не в ущерб безопасности, заявил вице-мэр Рустам Галямов, который лично проинспектировал подземку в самые загруженные часы.

В Свердловской области усилены меры безопасности на транспорте
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#Общество#Транспорт#Безопасность#Метро#Екатеринбург#Металлоискатель#Станция метро#Дарья Бобровицкая
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