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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Табун лошадей перекрыл вход в Нижнетагильский театр кукол

Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади

6 апреля 2024, 13:28
Фото: tagilcity.ru

Табун лошадей перекрыл вход в Нижнетагильский театр кукол

Посетители Нижнетагильского театра кукол после спектакля едва смогли выйти из здания. Площадку перед театром прочно оккупировали лошади.

Родители и дети, которые в субботу, 6 апреля, выходили из Нижнетагильского театра кукол, попали в настоящую «пробку». И создали ее не машины, а лошади. Вся площадка перед театром оказалась заполнена разномастными «скакунами», хозяева которых наперебой предлагали покатать детей, рассказали журналисту TagilCity.ru очевидцы.

С трудом добрались до машины. Я уже пригрозила им, что вызову полицию, если это безобразие не прекратится. Только территорию облагородили, так опять превращают ее в помойку, - возмутилась одна из мам.

Помимо грязи и экскрементов хозяева лошадей и питомцы оставляют после себя неприятный осадок у местных жителей. Многие тагильчане возмущены тем, как владельцы относятся к животным. Лошади и пони целыми днями находятся на улице и в жару, и в холод. Воду им предлагают лишь изредка, но не кормят.

Животные ни в чем не виноваты. Виноваты владельцы, у которых одна цель — заработать деньги. И самое страшное, что такая безалаберность может привести к несчастному случаю. Хозяева толпятся у театра, а ведь животное может испугаться резкого звука, автомобиля, шарахнуться в сторону и кого-то покалечить, - поделилась своими мыслями другая тагильчанка.

Ранее в Нижнем Тагиле бесхозные кони гуляли по улице Перова, мешая дорожному движению. Их хозяин уехал в Екатеринбург, оставив животных на попечение пожилого отца.

Лошади пробежались по Нижнему Тагилу
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#Общество#Нижний Тагил#Театр кукол#Парковка#Лошади#Екатеринбург#Владельцы#Аварийная обстановка#Дарья Бобровицкая
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