Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади

Помимо грязи и экскрементов хозяева лошадей и питомцы оставляют после себя неприятный осадок у местных жителей. Многие тагильчане возмущены тем, как владельцы относятся к животным. Лошади и пони целыми днями находятся на улице и в жару, и в холод. Воду им предлагают лишь изредка, но не кормят.