Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Родители и дети, которые в субботу, 6 апреля, выходили из Нижнетагильского театра кукол, попали в настоящую «пробку». И создали ее не машины, а лошади. Вся площадка перед театром оказалась заполнена разномастными «скакунами», хозяева которых наперебой предлагали покатать детей, рассказали журналисту TagilCity.ru очевидцы.
С трудом добрались до машины. Я уже пригрозила им, что вызову полицию, если это безобразие не прекратится. Только территорию облагородили, так опять превращают ее в помойку, - возмутилась одна из мам.
Помимо грязи и экскрементов хозяева лошадей и питомцы оставляют после себя неприятный осадок у местных жителей. Многие тагильчане возмущены тем, как владельцы относятся к животным. Лошади и пони целыми днями находятся на улице и в жару, и в холод. Воду им предлагают лишь изредка, но не кормят.
Животные ни в чем не виноваты. Виноваты владельцы, у которых одна цель — заработать деньги. И самое страшное, что такая безалаберность может привести к несчастному случаю. Хозяева толпятся у театра, а ведь животное может испугаться резкого звука, автомобиля, шарахнуться в сторону и кого-то покалечить, - поделилась своими мыслями другая тагильчанка.
Ранее в Нижнем Тагиле бесхозные кони гуляли по улице Перова, мешая дорожному движению. Их хозяин уехал в Екатеринбург, оставив животных на попечение пожилого отца.