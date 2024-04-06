Тагильский театр мод GOtiKA завоевал 11 медалей Национального конкурса в Москве

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Сразу 11 медалей престижного всероссийского конкурса театров мод завоевал тагильский театр мод GOtiKA (руководитель — Евгения Колесникова). Национальный чемпионат под названием «Территория моды: восток — запад» проходил в Москве, информирует медиацентр ГДДЮТ.
Дарья Сальникова участвовала в конкурсе первый раз. Ее коллекция под названием «Ночь-скорость-музыка-свобода» получила самые высокие оценки жюри и золотую медаль. Второе золото тагильчане взяли в номинации «Кукла и костюм».
Также в копилке у GOtiKA — сразу четыре серебряных медали. Дарья Гуляева и Анастасия Ческидова поделили второе место в номинации «Мастер макияжа». Две коллекции тагильчанок получили серебряные награды в номинации «Дебют».
Кроме того, театр GOtiKA привез из Москвы три бронзовые награды: две из них участницы получили за лучшие эскизы, а еще бронзой была отмечена коллекция Анастасии Ческидовой.
Приз спонсорских симпатий также уехал в Нижний Тагил: организаторам очень понравилась коллекция «Я здесь… Я чувствую… Я живу». А еще Дарья Гуляева стала победителем в номинации «Пять лучших начинающих дизайнеров России».
Ранее дизайнер из GOtiKA победила во Всероссийском фестивале моды.