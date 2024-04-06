tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Тагильский театр мод GOtiKA покорил жюри на Национальном конкурсе в Москве

Тагильский театр мод GOtiKA завоевал 11 медалей Национального конкурса в Москве

6 апреля 2024, 13:38
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Тагильский театр мод GOtiKA покорил жюри на Национальном конкурсе в Москве

Модельеры из Нижнего Тагила представили уникальные коллекции на XXVIII Национальном конкурсе театров моды и студий костюма.

Сразу 11 медалей престижного всероссийского конкурса театров мод завоевал тагильский театр мод GOtiKA (руководитель — Евгения Колесникова). Национальный чемпионат под названием «Территория моды: восток — запад» проходил в Москве, информирует медиацентр ГДДЮТ.

Дарья Сальникова участвовала в конкурсе первый раз. Ее коллекция под названием «Ночь-скорость-музыка-свобода» получила самые высокие оценки жюри и золотую медаль. Второе золото тагильчане взяли в номинации «Кукла и костюм».

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Также в копилке у GOtiKA — сразу четыре серебряных медали. Дарья Гуляева и Анастасия Ческидова поделили второе место в номинации «Мастер макияжа». Две коллекции тагильчанок получили серебряные награды в номинации «Дебют».

Кроме того, театр GOtiKA привез из Москвы три бронзовые награды: две из них участницы получили за лучшие эскизы, а еще бронзой была отмечена коллекция Анастасии Ческидовой.

Приз спонсорских симпатий также уехал в Нижний Тагил: организаторам очень понравилась коллекция «Я здесь… Я чувствую… Я живу». А еще Дарья Гуляева стала победителем в номинации «Пять лучших начинающих дизайнеров России».

Ранее дизайнер из GOtiKA победила во Всероссийском фестивале моды.

Читайте также:
Тагильская «Василинка» — победитель международного конкурса «Волжские сувениры»Ученица школы №32 представит Тагил на Всероссийском литературном конкурсе «Класс!»Тагильская «Василинка» покорила уральскими народными песнями Нижний Новгород
#Общество#Культура#Нижний Тагил#Конкурс#Победа#Жюри#Медали#Мода#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
Вчера, 11:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
Вчера, 03:16
Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома
Вчера, 10:44
В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан
Вчера, 07:34
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
Вчера, 11:27
Резко затормозил: пассажирка автобуса ЕВРАЗ пострадала у здания налоговой в Тагиле
Вчера, 11:02
"