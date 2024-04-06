Таксист в Екатеринбурге выгнал пассажирку и плюнул ей вслед

Девушка возмутилась, что ее поездка будет слишком долгой. Таксист на это ответил, что она сама выбрала более дешевый тариф. Клиентка начала угрожать жалобами в службу поддержки и полицию, после чего водитель остановил автомобиль и высадил пассажирку, плюнув ей вслед. После этого он уехал с открытой пассажирской дверью.