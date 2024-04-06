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В Екатеринбурге водитель такси выгнал клиентку и плюнул ей вслед

Таксист в Екатеринбурге выгнал пассажирку и плюнул ей вслед

6 апреля 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге водитель такси выгнал клиентку и плюнул ей вслед

Екатеринбургский таксист не довез клиентку до места назначения, выгнал из машины, а потом плюнул вслед.

Девушка при заказе такси выбрала тариф «с попутчиком», села в машину и уснула. Когда проснулась, то обнаружила, что таксист везет ее в другую сторону. Завязалась перепалка, которая закончилась серьезным конфликтом, пишет E1.ru.

Девушка возмутилась, что ее поездка будет слишком долгой. Таксист на это ответил, что она сама выбрала более дешевый тариф. Клиентка начала угрожать жалобами в службу поддержки и полицию, после чего водитель остановил автомобиль и высадил пассажирку, плюнув ей вслед. После этого он уехал с открытой пассажирской дверью.

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Девушка написала заявление в службу поддержки такси. Ей принесли извинения и пообещали, что этот водитель больше не приедет по ее заказу.

Ранее в Екатеринбурге две девушки вызвали такси, но потом изменили первоначальный адрес заказа. Разгневанный таксист высадил ах, а потом начал преследовать по всему микрорайону.

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#Общество#Такси#Конфликт#Тариф#Пассажирка#Таксист#Екатеринбург#Инцидент#Дарья Бобровицкая
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