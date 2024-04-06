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Published Сегодня, 08:39

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Updated Сегодня, 08:41

Полиция задержала наркокурьера с героином в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские схватили наркокурьера с героином

6 апреля 2024, 08:39
Фото: УМВД Свердловской области

Полиция задержала наркокурьера с героином в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек при встрече с патрульными выбросил два странных сверстка. В них был героин.

Очередной наркокурьер задержан в Екатеринбурге полицейским патрулем. Сотрудники полиции решили проверить мужчину в в темной одежде, однако он при виде служебного УАЗа занервничал и бросил на землю два свертка в изоленте, сообщает региональное УМВД.

Экспертиза показала, что в упаковке находился наркотик героин. Курьера 1988 года рождения задержали, а в его квартире при обыске обнаружили еще 71 грамм запрещенного вещества.

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При проверке выяснилось, что ранее мужчина был судим за убийство. Теперь ему предстоит ответить за распространение наркотиков.

В Екатеринбурге уголовное дело возбудили против сотрудника полиции, которого обвинили в превышении полномочий при задержании наркокурьера.

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#Происшествия#Полиция#Обыск#Наркотики#Героин#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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