В Екатеринбурге полицейские схватили наркокурьера с героином

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Очередной наркокурьер задержан в Екатеринбурге полицейским патрулем. Сотрудники полиции решили проверить мужчину в в темной одежде, однако он при виде служебного УАЗа занервничал и бросил на землю два свертка в изоленте, сообщает региональное УМВД.
Экспертиза показала, что в упаковке находился наркотик героин. Курьера 1988 года рождения задержали, а в его квартире при обыске обнаружили еще 71 грамм запрещенного вещества.
При проверке выяснилось, что ранее мужчина был судим за убийство. Теперь ему предстоит ответить за распространение наркотиков.
В Екатеринбурге уголовное дело возбудили против сотрудника полиции, которого обвинили в превышении полномочий при задержании наркокурьера.