В Екатеринбурге полицейские схватили наркокурьера с героином

Очередной наркокурьер задержан в Екатеринбурге полицейским патрулем. Сотрудники полиции решили проверить мужчину в в темной одежде, однако он при виде служебного УАЗа занервничал и бросил на землю два свертка в изоленте, сообщает региональное УМВД.