В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе

Тагильские автоинспекторы задержали 48-летнего мужчину, который в пятницу, 5 апреля, устроил ДТП на улице Металлургов. Управляя автомобилем ВАЗ, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим отечественным авто. После аварии водитель оставил место происшествия, сел на автобус и скрылся, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.