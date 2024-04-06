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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа устроил ДТП и сбежал с места аварии на автобусе

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе

6 апреля 2024, 12:03
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа устроил ДТП и сбежал с места аварии на автобусе

В Нижнем Тагиле в ДТП с участием двух ВАЗов пострадал 4-летний ребенок. Виновник аварии уехал на автобусе.

Тагильские автоинспекторы задержали 48-летнего мужчину, который в пятницу, 5 апреля, устроил ДТП на улице Металлургов. Управляя автомобилем ВАЗ, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим отечественным авто. После аварии водитель оставил место происшествия, сел на автобус и скрылся, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

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За рулем второго ВАЗа был 66-летний пенсионер, с ним ехал четырехлетний мальчик, который из-за столкновения получил ушибы. Госпитализация ребенку не понадобилась, уточняют в ГИБДД.

Задержали водителя-нарушителя 6 апреля. Выяснилось, что он имеет большой стаж управления транспортным средством — машину водит с 18 лет. Мужчина пояснил, что очнеь испугался, попав в ДТП, поэтому и покинул место происшествия.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В ГИБДД напомнили, что оставление места ДТП грозит водителю серьезными последствиями: лишением прав или административным арестом.

Ранее в Екатеринбурге под колеса иномарки на пешеходном переходе попал шестилетний мальчик.

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