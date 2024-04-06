В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Тагильские автоинспекторы задержали 48-летнего мужчину, который в пятницу, 5 апреля, устроил ДТП на улице Металлургов. Управляя автомобилем ВАЗ, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим отечественным авто. После аварии водитель оставил место происшествия, сел на автобус и скрылся, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
За рулем второго ВАЗа был 66-летний пенсионер, с ним ехал четырехлетний мальчик, который из-за столкновения получил ушибы. Госпитализация ребенку не понадобилась, уточняют в ГИБДД.
Задержали водителя-нарушителя 6 апреля. Выяснилось, что он имеет большой стаж управления транспортным средством — машину водит с 18 лет. Мужчина пояснил, что очнеь испугался, попав в ДТП, поэтому и покинул место происшествия.
В ГИБДД напомнили, что оставление места ДТП грозит водителю серьезными последствиями: лишением прав или административным арестом.
Ранее в Екатеринбурге под колеса иномарки на пешеходном переходе попал шестилетний мальчик.