В Свердловской области ударят 10-градусные морозы

Похолодание до -10 градусов в ночное время было зафиксировано в северных районах региона — Ивделе, Кытлыме и Североуральске. Чуть теплее было в Серове (-7,9) и Гарях (-7,8). В Нижнем Тагиле ночью было -5,1. В столице региона сильных заморозков не наблюдалось, температура воздуха не опускалась ниже -2 градусов.