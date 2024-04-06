В Свердловской области ударят 10-градусные морозы

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На Среднем Урале после кратковременного потепления в субботу, 6 апреля, вновь ударят морозы, сообщает метеоролог Алексей Пулин.
Похолодание до -10 градусов в ночное время было зафиксировано в северных районах региона — Ивделе, Кытлыме и Североуральске. Чуть теплее было в Серове (-7,9) и Гарях (-7,8). В Нижнем Тагиле ночью было -5,1. В столице региона сильных заморозков не наблюдалось, температура воздуха не опускалась ниже -2 градусов.
Похолодание в Свердловской области связано с прохождением через территорию Урала атмосферного фронта.
Ранее синоптики обещали в Нижнем Тагиле потепление до +14 градусов в начале апреля.