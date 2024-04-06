Водитель Daewoo Matiz сбил 6-летнего ребенка на зебре в Екатеринбурге

Это очередной за последние дни случай наезда на детей. Так, 4 апреля в Нижнем Тагиле 31-летняя женщина сбила на зебре 12-летнюю девочку, а накануне, 5 апреля, в Серове нетрезвый мужчина выехал на пешеходный переход и наехал на пенсионерку и 10-летнюю девочку. Во всех случаях пешеходы соблюдали правила дорожного движения.