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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили 6-летнего мальчика

Водитель Daewoo Matiz сбил 6-летнего ребенка на зебре в Екатеринбурге

6 апреля 2024, 06:02
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили 6-летнего мальчика

Шестилетний мальчик переходил ул. Латвийскую в Екатеринбурге по пешеходному переходу. Водитель иномарки объяснила, что пешеходов просто не заметила.

Авария произошла вечером в пятницу, 5 апреля. Группа людей пересекала проезжую часть по нерегулируемой зебре, когда водитель Daewoo Matiz, 22-летняя девушка, сбила несовершеннолетнего, сообщает ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован медиками в лечебное учреждение. Находившаяся за рулем авто девушка пояснила, что увидеть людей ей помешала стойка ветрового стекла — якобы она загородила обзор. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Это очередной за последние дни случай наезда на детей. Так, 4 апреля в Нижнем Тагиле 31-летняя женщина сбила на зебре 12-летнюю девочку, а накануне, 5 апреля, в Серове нетрезвый мужчина выехал на пешеходный переход и наехал на пенсионерку и 10-летнюю девочку. Во всех случаях пешеходы соблюдали правила дорожного движения.

Водитель иномарки сбила девушку на переходе в Нижнем Тагиле
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