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Updated Сегодня, 09:58

В отделении полиции Екатеринбурга на Химмаше скончался задержанный

Возможен суицид: в отделении полиции Екатеринбурга умер задержанный

6 апреля 2024, 09:56
Фото: 1MI

В отделении полиции Екатеринбурга на Химмаше скончался задержанный

Мужчина 1992 года рождения умер в отделении полиции на Химмаше в Екатеринбурге. Его тело нашли в помещении для содержания административных заключенных.

Ранее судимого мужчину полиция задержала за вождение в нетрезвом виде. Около 19 часов четверга, 4 апреля, сотрудники дежурной части №13 обнаружили мужчину без признаков жизни и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть, речь может идти о суициде, пишет E1.ru со ссылкой на свой источник.

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Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Как сообщил представитель ведомства Валерий Горелых, задержанный имел несколько судимостей за кражи, угрозы убийством и порчу имущества. Кроме того, в 2020 году он получил условный срок за пьяную езду и сейчас был задержан за повторный эпизод. В камере мужчина находился один.

Будет проведено расследование, также добавил Валерий Горелых. Кроме того, свою проверку по факту гибели человека в полицейском участке проведет Следственный комитет.

Осенью 2023 года в воинской части в Елани при загадочных обстоятельствах погиб солдат-срочник.

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