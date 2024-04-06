Возможен суицид: в отделении полиции Екатеринбурга умер задержанный

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Ранее судимого мужчину полиция задержала за вождение в нетрезвом виде. Около 19 часов четверга, 4 апреля, сотрудники дежурной части №13 обнаружили мужчину без признаков жизни и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть, речь может идти о суициде, пишет E1.ru со ссылкой на свой источник.
Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Как сообщил представитель ведомства Валерий Горелых, задержанный имел несколько судимостей за кражи, угрозы убийством и порчу имущества. Кроме того, в 2020 году он получил условный срок за пьяную езду и сейчас был задержан за повторный эпизод. В камере мужчина находился один.
Будет проведено расследование, также добавил Валерий Горелых. Кроме того, свою проверку по факту гибели человека в полицейском участке проведет Следственный комитет.
Осенью 2023 года в воинской части в Елани при загадочных обстоятельствах погиб солдат-срочник.