Возможен суицид: в отделении полиции Екатеринбурга умер задержанный

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Как сообщил представитель ведомства Валерий Горелых, задержанный имел несколько судимостей за кражи, угрозы убийством и порчу имущества. Кроме того, в 2020 году он получил условный срок за пьяную езду и сейчас был задержан за повторный эпизод. В камере мужчина находился один.