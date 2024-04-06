Затоплено около 600 домов: в Орске всю ночь шла эвакуация из-за прорыва дамбы

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
Городская дамба в Орске Оренбургской области не выдержала напора поднявшейся воды в пятницу, 5 апреля. Потоки сразу же хлынули на улицы, в зоне подтопления оказались 600 домов на девяти улицах, сообщает ГУ МЧС региона.
Спасатели работали в городе всю ночь, эвакуируя людей с помощью плавсредств. Жителей, которые не могут передвигаться самостоятельно, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов выносили на руках.
Пока подтопление коснулось так называемого Старого города, где находятся в основном частные дома. Как сообщает издание 56orb.ru, в зону риска попадают более четырех тысяч домов и около 10 тысяч человек.
Местные власти открыли эвакуационные пункты, куда уже доставили находятся 235 человек. В городе частично отсутствует свет.
В Свердловской области в 2024 году пройдет ремонт на шести гидротехнических сооружениях.