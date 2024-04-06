tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Орске идет массовая эвакуация людей после прорыва дамбы

Затоплено около 600 домов: в Орске всю ночь шла эвакуация из-за прорыва дамбы

6 апреля 2024, 06:04
Фото: скрин видео МЧС Оренбургской области

В Орске идет массовая эвакуация людей после прорыва дамбы

В Орске спасатели работали всю ночь, эвакуируя людей с подтопленных территорий. Более 500 человек пытаются устранить повреждения в месте прорыва дамбы.

Городская дамба в Орске Оренбургской области не выдержала напора поднявшейся воды в пятницу, 5 апреля. Потоки сразу же хлынули на улицы, в зоне подтопления оказались 600 домов на девяти улицах, сообщает ГУ МЧС региона.

Спасатели работали в городе всю ночь, эвакуируя людей с помощью плавсредств. Жителей, которые не могут передвигаться самостоятельно, сотрудники МЧС и представители правоохранительных органов выносили на руках.

Пока подтопление коснулось так называемого Старого города, где находятся в основном частные дома. Как сообщает издание 56orb.ru, в зону риска попадают более четырех тысяч домов и около 10 тысяч человек.

Местные власти открыли эвакуационные пункты, куда уже доставили находятся 235 человек. В городе частично отсутствует свет.

В Свердловской области в 2024 году пройдет ремонт на шести гидротехнических сооружениях.

Прорыв на теплотрассе ударил по свежему ремонту в поликлинике Нижнего Тагила
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав сбившего ребенка водителяНа улице Пехотинцев в Екатеринбурге отцы устроили перестрелку около детского садаНазвано имя умершей в колледже Екатеринбурга учительницы
#Происшествия#Оренбург#Прорыв#Подтопление#Дамба#18+#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
Вчера, 11:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
Вчера, 03:16
Тагильчанин с ОВЗ полтора года бьется за знак «Парковка для инвалидов» у своего дома
Вчера, 10:44
В Свердловской области начался пожароопасный сезон. Что это значит для свердловчан
Вчера, 07:34
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
Вчера, 11:27
Резко затормозил: пассажирка автобуса ЕВРАЗ пострадала у здания налоговой в Тагиле
Вчера, 11:02
"