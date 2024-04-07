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В Асбесте найдет труп пропавшей девушки

Была закопана за СЭС: в Асбесте найдет труп пропавшей девушки

7 апреля 2024, 08:11
Фото: 1MI

В Асбесте найдет труп пропавшей девушки

В Асбесте мертвой найдена 30-летняя Кристина Милькова. Ранее ее разыскивали с 27 марта.

В ориентировках сообщалось, что Кристина нуждается в медпомощи. Известно, что тело женщины нашли 5 апреля. Мать Кристины в соцсетях объявила сбор денег для похорон. Он сказала, что это был не суицид.

Друзья Кристины отзываются о ней как об очень хорошем человеке. По данным источника паблика «Инцидент Асбест», Кристину нашли закопанной за СЭС с признаками насильственной смертью. Подозреваемый мужчина задержан.

Ранее в Екатеринбурге на улице декабристов нашли мертвую женщину. Это четвертый труп за неделю, обнаруженный на улице.

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