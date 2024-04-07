Была закопана за СЭС: в Асбесте найдет труп пропавшей девушки

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В ориентировках сообщалось, что Кристина нуждается в медпомощи. Известно, что тело женщины нашли 5 апреля. Мать Кристины в соцсетях объявила сбор денег для похорон. Он сказала, что это был не суицид.
Друзья Кристины отзываются о ней как об очень хорошем человеке. По данным источника паблика «Инцидент Асбест», Кристину нашли закопанной за СЭС с признаками насильственной смертью. Подозреваемый мужчина задержан.
Ранее в Екатеринбурге на улице декабристов нашли мертвую женщину. Это четвертый труп за неделю, обнаруженный на улице.