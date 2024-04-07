Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон

Корреспондент TagilCity.ru, желая осуществить свою давнюю мечту, побывал на одном из самых крупнейших зимних спортивных мероприятий России. Сюда съехались не только наши соотечественники, но и представители других стран: Монголии, Китая, Беларуси, Эфиопии, ЮАР, Хорватии, Эстонии. Однако это далеко не весь список. Для того, чтобы успеть забронировать себе номер или снять жилье на даты марафона, нужно было озадачиться за несколько месяцев! Еще одно препятствие — дорога до Ханты-Мансийска. Авиаперелет почему-то только с двумя пересадками растягивается на сутки, прямых поездов нет (на них можно добраться лишь до Сургута), рейсовые автобусы — тоже редкое явление, остается только личный транспорт. Почти 12 часов на автомобиле, и мы прибыли на место.