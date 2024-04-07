Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Югорский лыжный марафон проходит в столице ХМАО с 2013 года. На этот раз в первый день — 6 апреля 2024 года — проводились забеги на 5, 25 и 50 км свободным стилем. Второй — организаторы отвели под 25 и 50 км классикой. Участие в событии приняли 3719 человек. Среди них прославленные спортсмены и просто любители спорта, коренные народы региона на охотничьих лыжах и в национальных костюмах, параспортсмены и даже дети младше трех лет.
Корреспондент TagilCity.ru, желая осуществить свою давнюю мечту, побывал на одном из самых крупнейших зимних спортивных мероприятий России. Сюда съехались не только наши соотечественники, но и представители других стран: Монголии, Китая, Беларуси, Эфиопии, ЮАР, Хорватии, Эстонии. Однако это далеко не весь список. Для того, чтобы успеть забронировать себе номер или снять жилье на даты марафона, нужно было озадачиться за несколько месяцев! Еще одно препятствие — дорога до Ханты-Мансийска. Авиаперелет почему-то только с двумя пересадками растягивается на сутки, прямых поездов нет (на них можно добраться лишь до Сургута), рейсовые автобусы — тоже редкое явление, остается только личный транспорт. Почти 12 часов на автомобиле, и мы прибыли на место.
Трасса, где проводится марафон, расположена в пойме протоки Горная — приток Иртыша — и не имеет подъемов и спусков. Ровная, подготовленная профессиональной техникой бесконечная белоснежная гладь.
Организаторы представили большую развлекательную программу для всех гостей города. Каждый желающий мог сделать колоритное фото в национальной одежде в чуме, покататься в собачьей или оленьей упряжках.
Приглашенным гостем стал солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Певец исполнил гимн Югорского лыжного марафона, а затем принял участие в гонке.
Сам старт проходил в 4 этапа, что объяснялось количеством участников. Первыми на дистанцию вышли марафонцы, затем полумарафонцы и, наконец, желающие пробежать 5 км. Стоит отметить, что победителями и призерами 25 и 50 км стали действующие российские спортсмены.
После финиша соревнований первого дня нам удалось пообщаться с участниками событий: тагильчанами, коих там немало, москвичами, самими югорчанами, а также с именитыми спортсменами. Публикуем несколько отзывов.
Приехал сюда уже в третий раз. Хочется отметить изменения в организации. Раньше был общий старт всех дистанций. Представьте, 3 тысячи одновременно стартующих людей: дети, взрослые, участники с ограниченными возможностями. От этого куча поломанного инвентаря, много падений, столкновений. Сейчас же старт разделили, и все стало лучше и безопаснее. Впечатления невероятные, хотя сегодня было тяжело бежать свою дистанцию в 25 км. Обязательно приеду еще, — рассказал TagilCity.ru один из участников из Нижнего Тагила.
А вот впечатления москвича:
Когда бежишь 50 км, нужно понимать, что это два круга по 25. Что же сделал я? Я перепутал финиш с заходом на второй круг и потерял немало времени, возвращаясь назад. Это не к организаторам вопрос, а ко мне: я был сильно увлечен. В целом по результату доволен, — поделился мнением марафонец.
Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева:
Я неспеша прогулялась, не было цели выиграть.
Олимпийский чемпион Александр Легков, занявший 5-е место на полтиннике, также подвел итоги своего выступления:
Получилось проехать до финиша, где нужно было выбирать подходящую позицию. По сути, у кого чуть больше сил, тот и остался на своем месте. Сегодня я пятый, значит, мне хватило сил именно на это место. Мне уже почти 41 год, и я пятый!
Напомним, в конце марта состоялся 50-й юбилейный Мурманский лыжный марафон «Праздник севера», который выиграл лыжник из Свердловской области. А в Екатеринбурге прошли соревнования по лыжным гонкам за Кубок мэра.