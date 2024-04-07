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На грязную воду из-под крана пожаловались жители Верхней Салды

Грязевые ванны или кола? Жители Верхней Салды жалуются на черную воду из-под крана

7 апреля 2024, 08:51
Фото: со страницы «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда»

На грязную воду из-под крана пожаловались жители Верхней Салды

Вода темного цвета полилась из-под кранов у жителей дома №99/2 по улице Энгельса в Верхней Салде. Это произошло 6 апреля.

Жители прислали снимок, сделанный в одной из квартир. Видно, что вода черная. Фото появилось в паблике «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда».

Грязевые ванны или кола? — задался вопросом местный житель.

После этого сообщения и другие жители Верхней Салды стали жаловаться на аналогичную проблему.

Улица Карла Маркса, 15 — также коричневая вода с 21 часов воскресенья до 12 часов дня понедельника, — написала пользовательница соцсетей Марина.

Также выяснилось, что грязная вода лилась и из-под крана дома №25 по улице Карла Маркса.

После этого жители создали петицию с требованием улучшить жизнь в Верхней Салде.

Я испытываю боль от того, что наши проблемы игнорируются. Наш город страдает от плохих дорог и ненадежного снабжения водой, — пишет ее создатель Кирилл Мартынов.

Напомним, что в январе жители Верхней Салды массово жаловались на некачественную расчистку снега в частном секторе.

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