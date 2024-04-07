Грязевые ванны или кола? Жители Верхней Салды жалуются на черную воду из-под крана

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Жители прислали снимок, сделанный в одной из квартир. Видно, что вода черная. Фото появилось в паблике «вСалде | Верхняя Салда и Нижняя Салда».
Грязевые ванны или кола? — задался вопросом местный житель.
После этого сообщения и другие жители Верхней Салды стали жаловаться на аналогичную проблему.
Улица Карла Маркса, 15 — также коричневая вода с 21 часов воскресенья до 12 часов дня понедельника, — написала пользовательница соцсетей Марина.
Также выяснилось, что грязная вода лилась и из-под крана дома №25 по улице Карла Маркса.
После этого жители создали петицию с требованием улучшить жизнь в Верхней Салде.
Я испытываю боль от того, что наши проблемы игнорируются. Наш город страдает от плохих дорог и ненадежного снабжения водой, — пишет ее создатель Кирилл Мартынов.
Напомним, что в январе жители Верхней Салды массово жаловались на некачественную расчистку снега в частном секторе.