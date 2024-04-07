Иностранец пытался дать взятку для спасения родственника в Нижних Сергах

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Следствие полагает, что 2 апреля мужчина принес для полицейского взятку, однако правоохранитель немедленно сообщил об этом руководству, сообщили в СК.
Мигранта заключили под стражу. Известно, что, пытаясь дать взятку он хотел «прикрыть» своего родственника, который нарушил миграционное законодательство. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Екатеринбурге пытался дать инспектору взятку 29 тысяч.