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Иностранец пытался дать взятку для спасения родственника в Нижних Сергах

Иностранец пытался дать взятку для спасения родственника в Нижних Сергах

7 апреля 2024, 08:21
Фото: 1MI
В Нижних Сергах судят иностранца, который пытался дать взятку взамен за непривлечение к ответственности другого мигранта. Задержанному 26 лет.

Следствие полагает, что 2 апреля мужчина принес для полицейского взятку, однако правоохранитель немедленно сообщил об этом руководству, сообщили в СК.

Мигранта заключили под стражу. Известно, что, пытаясь дать взятку он хотел «прикрыть» своего родственника, который нарушил миграционное законодательство. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля в Екатеринбурге пытался дать инспектору взятку 29 тысяч.

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#Суд#Полиция#Криминал#Мигранты#Следствие#Взятка#Тюрьма#Иностранец#Нижние Серги#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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