Изолятор под Екатеринбургом переполнен мигрантами

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Находятся там мигранты, которых скоро выдворят из России, сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Территория занята гражданами из ряда стран Центральной Азии. Заняты 64 места из существующих 86. По данным омбудсмена, миграционные вопросы острее встали после трагедии в «Крокусе».
В настоящий момент в ИВС нет ни единого обвиняемого первоуральца — местных увозят в СИЗО в уральской столице. Мерзлякова поделилась, что следователям и юристам сейчас приходится нелегко. Нарушений там не зафиксировано.
Ранее иностранный гражданин попытался дать взятку полицейскому для спасения своего близкого человека в Нижних Сергах. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.