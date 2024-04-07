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Updated Сегодня, 10:03

Изолятор под Екатеринбургом переполнен мигрантами

Изолятор под Екатеринбургом переполнен мигрантами

7 апреля 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney
Изолятор временного содержания, который находится в Первоуральске и который ранее был превращен в центр временного содержания иностранцами, сейчас почти весь заполнен.

Находятся там мигранты, которых скоро выдворят из России, сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Территория занята гражданами из ряда стран Центральной Азии. Заняты 64 места из существующих 86. По данным омбудсмена, миграционные вопросы острее встали после трагедии в «Крокусе».

В настоящий момент в ИВС нет ни единого обвиняемого первоуральца — местных увозят в СИЗО в уральской столице. Мерзлякова поделилась, что следователям и юристам сейчас приходится нелегко. Нарушений там не зафиксировано.

Ранее иностранный гражданин попытался дать взятку полицейскому для спасения своего близкого человека в Нижних Сергах. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

Более 900 мигрантов-уклонистов поставлены на учёт в 2024 году
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#Происшествия#Первоуральск#Россия#Свердловская область#Мигранты#СИЗО#Омбудсмен#Следователи#Трагедия#Изолятор#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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