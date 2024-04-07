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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В Свердловской области придуман способ бесплатного обследования онкобольных

Медики Свердловской области придумали, как бесплатно обследовать онкобольных

7 апреля 2024, 07:53
Фото: 1MI

В Свердловской области придуман способ бесплатного обследования онкобольных

Врачи Свердловской области представили новаторский проект по бесплатным обследованиям рака. Он действует на протяжении пяти лет.

Теперь проект стал претендентом Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли», отметили в администрации.

Так, свердловские медики внедрили исследовательские методы и увеличили частоту проведения ряда исследований на генетическом уровне. Отныне можно будет выявлять рецидивы и уточнять прогнозы намного легче.

Благодаря методике в регионе возросло количество обследований. Сравнивались все регионы УрФО. Победа в конкурсе даст возможность передать опыт региона на всю страну.

Ранее в Свердловской области врачи спасли килограммовых недоношенных близнецов.

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#Свердловская область#Здоровье#Премия#Проект#Инновации#Онкология#Медики#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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