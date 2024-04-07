Медики Свердловской области придумали, как бесплатно обследовать онкобольных

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Теперь проект стал претендентом Всероссийской премии «Оргздрав: лидеры отрасли», отметили в администрации.
Так, свердловские медики внедрили исследовательские методы и увеличили частоту проведения ряда исследований на генетическом уровне. Отныне можно будет выявлять рецидивы и уточнять прогнозы намного легче.
Благодаря методике в регионе возросло количество обследований. Сравнивались все регионы УрФО. Победа в конкурсе даст возможность передать опыт региона на всю страну.
Ранее в Свердловской области врачи спасли килограммовых недоношенных близнецов.