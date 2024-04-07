На Пермском тракте появилась угроза массовых ДТП

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Водителей попросили быть внимательнее. Гололед инспекторы зафиксировали утром 7 апреля.
Так, на автодороге Пермь-Екатеринбург с 250 по 290 км наблюдается скользкая дорога. Автомобилистов призывают к аккуратному вождению.
Так, следует ехать с небольшой скоростью, не делать резких или необдуманных маневров. В скором времени дорожники обещают обработать трассу противогололедными материалами.
Ранее сообщалось, что из-за похолодания в Свердловской области на некоторых дорогах резко ухудшилась обстановка.