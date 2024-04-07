tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

ГИБДД предупредила о гололеде на Пермском тракте

На Пермском тракте появилась угроза массовых ДТП

7 апреля 2024, 07:19
Фото: 1MI

ГИБДД предупредила о гололеде на Пермском тракте

В Свердловской области на Пермском тракте наблюдается гололед. В ГИБДД предупредили, что дорожные условия опасные.

Водителей попросили быть внимательнее. Гололед инспекторы зафиксировали утром 7 апреля.

Так, на автодороге Пермь-Екатеринбург с 250 по 290 км наблюдается скользкая дорога. Автомобилистов призывают к аккуратному вождению.

Так, следует ехать с небольшой скоростью, не делать резких или необдуманных маневров. В скором времени дорожники обещают обработать трассу противогололедными материалами.

Ранее сообщалось, что из-за похолодания в Свердловской области на некоторых дорогах резко ухудшилась обстановка.

Движение на трассах Свердловской области осложнено из-за тумана
Узнать подробнее
Читайте также:
Трасса рядом с Нижним Тагилом перекрыта из-за риска обрушения мостовой конструкцииНа трассе Екатеринбург — Курган в ДТП на «встречке» погиб водитель минивэнаАвтоинспекторы предупредили о плохих погодных условиях на трассе Пермь — Екатеринбург
#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Гололед#Серовская трасса#Скорость#Скользкая дорога#Екатеринбург#Авария#Пермский тракт#Дарья Сорокина#Трасса Пермь-Екатеринбург#Внимательность
Подпишитесь
Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади
Вчера, 13:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
5 апреля, 03:16
В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе
Вчера, 12:03
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
5 апреля, 11:28
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
5 апреля, 11:27
Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе
Сегодня, 07:09
"