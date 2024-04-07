Новые больницы появятся в Артемовском и Реже

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
На площадке в Артемовском уже начато строительство первого этажа. Это будет поликлиника высотой в четыре этажа.
По плану, объект должен быть сдан в третьем квартале 2025 года, но строители планируют завершить работы раньше срока, так как люди очень ждут новое медучреждение.
В Реже уже подготовлена территория для начала стройки. Все разрешения для этого имеются. Здесь появится поликлиника с одним подземным этажом.
Ранее сообщалось, что сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство.