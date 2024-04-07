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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Новые больницы появятся в Артемовском и Реже

Новые больницы появятся в Артемовском и Реже

7 апреля 2024, 12:54
Фото: 1MI
В Артемовском и Реже строители возведут новые больницы. Эти планы планируют реализовать в 2025 году.

На площадке в Артемовском уже начато строительство первого этажа. Это будет поликлиника высотой в четыре этажа.

По плану, объект должен быть сдан в третьем квартале 2025 года, но строители планируют завершить работы раньше срока, так как люди очень ждут новое медучреждение.

В Реже уже подготовлена территория для начала стройки. Все разрешения для этого имеются. Здесь появится поликлиника с одним подземным этажом.

Ранее сообщалось, что сквер на Вагонке и парк Горького в Тагиле лидируют в голосовании на благоустройство.

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#Город#Строительство#Поликлиника#Реж#Территория#Екатеринбург#Больницы#Дарья Сорокина#Медучреждение#Артемовск
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