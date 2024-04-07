От мэра Екатеринбурга внезапно ушла вице-мэр

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Кресло и. о. вице-мэра вместо нее займет глава департамента образования Константин Шевченко. На своей должности Екатерина занималась вопросами культуры и образования.
Документ об отставке уже подписан главой города, пишет Е1 со ссылкой на источник в мэрии. По его данным, у Екатерины возникли серьезные семейные причины для увольнения.
Ранее сообщалось, что замглавы Горноуральского ГО был снят с должности.