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Published Сегодня, 05:43

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Updated Сегодня, 05:45

Вице-мэр по соцполитике Екатеринбурга покидает пост

От мэра Екатеринбурга внезапно ушла вице-мэр

7 апреля 2024, 05:43
Фото: 1MI

Вице-мэр по соцполитике Екатеринбурга покидает пост

По семейным обстоятельствам свой пост покидает вице-мэр Екатеринбурге по вопросам соцполитики Екатерина Сибирцева.

Кресло и. о. вице-мэра вместо нее займет глава департамента образования Константин Шевченко. На своей должности Екатерина занималась вопросами культуры и образования.

Документ об отставке уже подписан главой города, пишет Е1 со ссылкой на источник в мэрии. По его данным, у Екатерины возникли серьезные семейные причины для увольнения.

Ранее сообщалось, что замглавы Горноуральского ГО был снят с должности.

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