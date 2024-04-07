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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:17

Пенсионеров из Екатеринбурга предупредили о мошенниках

Пенсионеров подготовили ко встрече с мошенниками в Екатеринбурге

7 апреля 2024, 09:15
Фото: 1MI

Пенсионеров из Екатеринбурга предупредили о мошенниках

В Екатеринбурге стражи порядка провели рейд о том, как противостоять мошенникам. Мероприятия прошли 6 апреля.

О возможной угрозе полицейские предупреждали преимущественно пожилых граждан, так как зачастую именно они становятся жертвами телефонных аферистов.

Возглавил рейд глава городского УМВД Максим Метелица. Причина, по которой данное мероприятие состоялось — рост хищений по телефону и в интернете.

Лишь за прошедшую неделю граждане отдали порядка 30 млн рублей незнакомцам. Во время рейдов горожанам разъясняли, какие виды мошенничества существуют и как не вестись на уловки аферистов.

Ранее сообщалось, что декоратор из Екатеринбурга «инвестировала» в аферистов 7 миллионов.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Интернет#Мошенничество#Рейд#Угроза#Мошенники#Екатеринбург#Аферисты#Дарья Сорокина#УМВД
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