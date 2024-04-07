Пенсионеров подготовили ко встрече с мошенниками в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
О возможной угрозе полицейские предупреждали преимущественно пожилых граждан, так как зачастую именно они становятся жертвами телефонных аферистов.
Возглавил рейд глава городского УМВД Максим Метелица. Причина, по которой данное мероприятие состоялось — рост хищений по телефону и в интернете.
Лишь за прошедшую неделю граждане отдали порядка 30 млн рублей незнакомцам. Во время рейдов горожанам разъясняли, какие виды мошенничества существуют и как не вестись на уловки аферистов.
Ранее сообщалось, что декоратор из Екатеринбурга «инвестировала» в аферистов 7 миллионов.