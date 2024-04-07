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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Трамваи встали в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета

Подозрительный предмет остановил движение трамваев в Екатеринбурге

7 апреля 2024, 11:55
Фото: 1MI

Трамваи встали в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета

На улице Луначарского в Екатеринбурге в сторону ЖД вокзала встали трамваи. Пути перегородила прибывшая машина ППСП.

Очевидцы утверждают, что в одном из трамваев был найден бесхозный предмет. Теперь его предстоит проверить, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».

Свидетели также сообщают, что к настоящему времени трамвайное движение уже было возобновлено.

Напомним, что в марте трамваи в Екатеринбурге встали из-за столкнувшихся иномарок. Это произошло поблизости к ТЦ «Гринвич». Авария случилась прямо на трамвайной линии, что на некоторое время перекрыло движение.

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#Транспорт#Свердловская область#Движение#Трамваи#Общественный транспорт#Подозрительный предмет#Дорожное движение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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