Подозрительный предмет остановил движение трамваев в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Очевидцы утверждают, что в одном из трамваев был найден бесхозный предмет. Теперь его предстоит проверить, сообщается в паблике «Инцидент Екатеринбург».
Свидетели также сообщают, что к настоящему времени трамвайное движение уже было возобновлено.
Напомним, что в марте трамваи в Екатеринбурге встали из-за столкнувшихся иномарок. Это произошло поблизости к ТЦ «Гринвич». Авария случилась прямо на трамвайной линии, что на некоторое время перекрыло движение.