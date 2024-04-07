Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Так, 8 апреля днем в городе будет +4 градуса, вероятен мокрый снег. Ближе к ночи может похолодать до -5 градусов. Ветер прогнозируется с вероятностью достижения 11 метров в секунду, сообщается на сайте Гисметео.
9 апреля днем будет +5 градусов, ожидается снег с дождем и порывы ветра до 11 метров в секунду. 10 апреля будет +5, а ветер стихнет до шести метров в секунду.
11 апреля ожидается потепление до +12 градусов. Снег с дождем прекратится, а ветер усилится до 13 метров в секунду. В пятницу, 13 апреля, будет +10, а также дождь. Ветер будет сильным, его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.
Напомним, что 2 апреля в Екатеринбурге была зафиксирована самая теплая погода в регионе среди дней этого года.