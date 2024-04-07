Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе

11 апреля ожидается потепление до +12 градусов. Снег с дождем прекратится, а ветер усилится до 13 метров в секунду. В пятницу, 13 апреля, будет +10, а также дождь. Ветер будет сильным, его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.