tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе

Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе

7 апреля 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
На рабочей неделе, 8–12 апреля, в Нижнем Тагиле прогнозируется снег с дождем, а также ветер.

Так, 8 апреля днем в городе будет +4 градуса, вероятен мокрый снег. Ближе к ночи может похолодать до -5 градусов. Ветер прогнозируется с вероятностью достижения 11 метров в секунду, сообщается на сайте Гисметео.

9 апреля днем будет +5 градусов, ожидается снег с дождем и порывы ветра до 11 метров в секунду. 10 апреля будет +5, а ветер стихнет до шести метров в секунду.

11 апреля ожидается потепление до +12 градусов. Снег с дождем прекратится, а ветер усилится до 13 метров в секунду. В пятницу, 13 апреля, будет +10, а также дождь. Ветер будет сильным, его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду.

Напомним, что 2 апреля в Екатеринбурге была зафиксирована самая теплая погода в регионе среди дней этого года.

Автоинспекторы предупредили свердловских водителей о резком ухудшении погоды
Узнать подробнее
Читайте также:
Синоптик признал, что предсказание погоды на долгий срок — задача нерешаемаяИз-за ухудшения погоды дороги в Нижнем Тагиле обрабатывают песко-соляной смесью
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Потепление#Снег#Температура#Осадки#Погода#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади
Вчера, 13:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
5 апреля, 03:16
В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе
Вчера, 12:03
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
5 апреля, 11:28
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
5 апреля, 11:27
"