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Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Спасавшие леса Свердловской области волонтеры объявили набор добровольцев

Спасавшие леса Свердловской области волонтеры объявили набор добровольцев

7 апреля 2024, 06:38
Фото: 1MI
В Свердловской области волонтеры из Нижнего Тагила, которые спасли свердловские леса летом прошлого года, объявили набор добровольцев.

От новых волонтеров потребуется в этом сезоне помогать в спасении горящих лесов. О наборе TagilCity.ru рассказал руководитель добровольной дружины Павел Фетисов.

Мы набираем волонтеров, чтобы уже начинать выезжать на разведку и, если будет нужно, уже тушить лес, — сообщил Павел Фетисов.

Общаются волонтеры в чате «Дружина НТ». Там сообщается вся необходимая информация.

Напомним, что ранее добровольцы Свердловской области получили дополнительную выплату за тушение пожаров. На эти цели было выделено 540 тысяч рублей из бюджета. Деньги разделили 120 человек. В общей сложности свердловским добровольцам выплатили свыше 1,7 миллиона рублей.

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#Общество#Свердловская область#Спасатели#Волонтеры#Тушение#Тушение пожаров#Екатеринбург#Чат#Леса#Дарья Сорокина
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