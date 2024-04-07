Спасавшие леса Свердловской области волонтеры объявили набор добровольцев

Напомним, что ранее добровольцы Свердловской области получили дополнительную выплату за тушение пожаров. На эти цели было выделено 540 тысяч рублей из бюджета. Деньги разделили 120 человек. В общей сложности свердловским добровольцам выплатили свыше 1,7 миллиона рублей.