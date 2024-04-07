Туристы из Екатеринбурга попали в сильнейшую пургу

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Экспедиция осуществлялась по маршруту Инта-берег Северного ледовитого океана. Внезапно началась снежная пурга.
Туристы сумели установить палатку и стали ждать помощь. В той палатке они смогли бы просидеть максимум двое суток.
Спасатели сумели оперативно добраться до снегоходчиков, которые уже замерзали. Для этого они преодолели 28 км от поселка Харп. Из-за сильнейшей метели на это им потребовалось 10 часов, пишет 66.ру. Все люди были спасены.
Теперь туристы ожидают более спокойной погоды, чтобы вывезти оттуда свои оставленные снегоходы.
Ранее специалист назвала меры предосторожности для горного туризма.