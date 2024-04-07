tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Туристы из Екатеринбурга попали в сильнейшую пургу

Туристы из Екатеринбурга попали в сильнейшую пургу

7 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI
В снежную пургу попали туристы из Екатеринбурга, Перми и Сыктывкара. Они пошли в поход под поселком Харп и там столкнулись с непогодой. Забирать их пришлось спасателям.

Экспедиция осуществлялась по маршруту Инта-берег Северного ледовитого океана. Внезапно началась снежная пурга.

Туристы сумели установить палатку и стали ждать помощь. В той палатке они смогли бы просидеть максимум двое суток.

Спасатели сумели оперативно добраться до снегоходчиков, которые уже замерзали. Для этого они преодолели 28 км от поселка Харп. Из-за сильнейшей метели на это им потребовалось 10 часов, пишет 66.ру. Все люди были спасены.

Теперь туристы ожидают более спокойной погоды, чтобы вывезти оттуда свои оставленные снегоходы.

Ранее специалист назвала меры предосторожности для горного туризма.

Турист прошел босиком по следам группы Дятлова
Узнать подробнее
Читайте также:
Турист из Екатеринбурга, выпавший с балкона отеля в Египте, должен прийти в себяПосле падения с балкона в Египте свердловский турист все еще не пришел в себяВнимание туристов к Свердловской области выросло в 2023 году
#Происшествия#Свердловская область#Помощь#Спасатели#Погода#Эвакуация#Пермь#Туристы#Экспедиция#Метель#Палатка#18+#Екатеринбург#Видимость#Дарья Сорокина#Снегоходы
Подпишитесь
Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади
Вчера, 13:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
5 апреля, 03:16
В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе
Вчера, 12:03
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
5 апреля, 11:28
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
5 апреля, 11:27
Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе
Сегодня, 07:09
"