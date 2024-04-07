Вдова погибшего в отделении полиции Екатеринбурга обвинила силовиков

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Скончался мужчина 4 апреля в полицейском отделении на улице Инженерной. Теперь его вдова обвинила полицейских в слабом контроле.
Екатеринбурженка считает, что мужчина, который по официальной версии покончил с собой, был бы жив, если бы его более серьезно осмотрели, пишет Е1.
Это полностью вина сотрудников полиции, — считает супруга.
Женщина настаивает, что ее мужа должны были осмотреть «до шнурков». Теперь же она осталась без кормильца.
По ее словам, правоохранителей поставили в известность, что мужчина уже пытался совершить суицид ранее. Мужчина один оплачивал расходы всей семьи, а жене работать не разрешал.
Напомним, что мужчине был 31 год. Его тело было найдено в помещении для содержания заключенных.