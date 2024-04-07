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Вдова погибшего в отделении полиции Екатеринбурга обвинила силовиков

Вдова погибшего в отделении полиции Екатеринбурга обвинила силовиков

7 апреля 2024, 11:19
Фото: 1MI
Вдова мужчины, который погиб в отделении полиции в Екатеринбурге, обвинила в случившемся правоохранителей.

Скончался мужчина 4 апреля в полицейском отделении на улице Инженерной. Теперь его вдова обвинила полицейских в слабом контроле.

Екатеринбурженка считает, что мужчина, который по официальной версии покончил с собой, был бы жив, если бы его более серьезно осмотрели, пишет Е1.

Это полностью вина сотрудников полиции, — считает супруга.

Женщина настаивает, что ее мужа должны были осмотреть «до шнурков». Теперь же она осталась без кормильца.

По ее словам, правоохранителей поставили в известность, что мужчина уже пытался совершить суицид ранее. Мужчина один оплачивал расходы всей семьи, а жене работать не разрешал.

Напомним, что мужчине был 31 год. Его тело было найдено в помещении для содержания заключенных.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Семья#Суицид#Контроль#Вдова#Осмотр#Силовики#Обвинения#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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