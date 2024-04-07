tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Юные хоккеисты из Асбеста оказались в затопленном Орске

Юные свердловские хоккеисты побывали в затопленном Орске

7 апреля 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney

Юные хоккеисты из Асбеста оказались в затопленном Орске

Юные хоккеисты команды «Хризотил-07» из Асбеста попали в зону подтопления в Орске. Сюда они приехали ради соревнований с местными спортсменами.

Игра была отменена, так как вода подошла в том числе к ледовому дворцу, сообщил тренер Вячеслав Лебедкин. В день приезда хоккеистов все было хорошо, они успели поучаствовать лишь в одном соревновании, а на следующий день началось подтопление. Спортсмены уже вывезены из города, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что в Орске затоплено около 600 домов. Всю ночь с 5 на 6 апреля проводилась эвакуация из-за прорыва дамбы. Также ранее свердловские власти заявили о готовности к предстоящим паводкам.

Полсотни домов затопило во время паводка в Челябинской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, готова ли Свердловская область к паводкам и пожарамВ Нижнем Тагиле готовятся эвакуировать людей из районов сильного паводкаПодготовка жителей к паводку проводится под Нижним Тагилом
#Общество#Город#Соревнования#Асбест#Матч#Спортсмены#Орск#Подтопление#Ледовый дворец#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Ни пройти, ни проехать: площадку у Нижнетагильского театра кукол заполонили лошади
Вчера, 13:28
«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
5 апреля, 03:16
В Нижнем Тагиле водитель ВАЗа спровоцировал аварию, бросил машину и уехал на автобусе
Вчера, 12:03
«Ситуация критическая»: глава Нижнего Тагила провел совещание по поводу работы с УСМ
5 апреля, 11:28
Завод vs бизнес: история заводчанина из Нижнего Тагила, ставшего предпринимателем
5 апреля, 11:27
Снег с дождем и ветер придут в Нижний Тагил на рабочей неделе
Сегодня, 07:09
"