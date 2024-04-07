Юные свердловские хоккеисты побывали в затопленном Орске

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Игра была отменена, так как вода подошла в том числе к ледовому дворцу, сообщил тренер Вячеслав Лебедкин. В день приезда хоккеистов все было хорошо, они успели поучаствовать лишь в одном соревновании, а на следующий день началось подтопление. Спортсмены уже вывезены из города, пишет Е1.
Ранее сообщалось, что в Орске затоплено около 600 домов. Всю ночь с 5 на 6 апреля проводилась эвакуация из-за прорыва дамбы. Также ранее свердловские власти заявили о готовности к предстоящим паводкам.