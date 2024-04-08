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Человек чуть заживо не сгорел в квартире в Екатеринбурге

Человек чуть заживо не сгорел в квартире в Екатеринбурге

8 апреля 2024, 11:58
Фото: Е1
Пожар произошел на улице Фрунзе в Екатеринбурге. Один человек в реанимации.

Пожар произошел днем 8 апреля в доме №76 на улице Фрунзе. Горела квартира на 4 этаже, пишет Е1.

Очевидцы сообщали, что горела квартира их соседей. У самих очевидцев дома находился кот по кличке Твикс, за которого они переживали. Сообщалось, что на месте работает реанимация и спасатели.

Фото: Е1

Жильцов подъезда эвакуировали из дома. Позднее стало известно, что из горевшей квартиры вынесли человека. Его погрузили в автомобиль реанимации. Его состояние тяжелое, он лежал на носилках без движения.

Кота Твикса спасли, он был сильно напуган, но не пострадал.

Ранее сообщалось, что спасавшие леса Свердловской области волонтеры объявили набор добровольцев.

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