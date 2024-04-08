Человек чуть заживо не сгорел в квартире в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Пожар произошел днем 8 апреля в доме №76 на улице Фрунзе. Горела квартира на 4 этаже, пишет Е1.
Очевидцы сообщали, что горела квартира их соседей. У самих очевидцев дома находился кот по кличке Твикс, за которого они переживали. Сообщалось, что на месте работает реанимация и спасатели.
Жильцов подъезда эвакуировали из дома. Позднее стало известно, что из горевшей квартиры вынесли человека. Его погрузили в автомобиль реанимации. Его состояние тяжелое, он лежал на носилках без движения.
Кота Твикса спасли, он был сильно напуган, но не пострадал.
Ранее сообщалось, что спасавшие леса Свердловской области волонтеры объявили набор добровольцев.