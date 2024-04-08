Четверть россиян сталкивается с эмоциональным выгоранием на работе

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Исследование показывает, что не все люди считают это серьезной проблемой. При этом число обращений к психологам по этому вопросу в России увеличивается на 8% ежегодно, пишет amic.ru.
Предпринимательница и консультант в области психологии Наталья Иванова считает, что важно своевременно понять, когда человеку нужна помощь специалиста. Она отмечает три основных признака эмоционального истощения: раздражительность как на работе, так и дома, чувство усталости и затруднения с концентрацией.
Чтобы избежать истощения, она рекомендует улучшить качество сна, установить определенный режим дня, определить небольшое, но эффективное количество целей и заниматься физическими упражнениями.