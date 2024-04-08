tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Четверть россиян сталкивается с эмоциональным выгоранием на работе

8 апреля 2024, 07:20
По данным экспертов, каждый четвертый гражданин России сталкивался с эмоциональным истощением на рабочем месте.

Исследование показывает, что не все люди считают это серьезной проблемой. При этом число обращений к психологам по этому вопросу в России увеличивается на 8% ежегодно, пишет amic.ru.

Предпринимательница и консультант в области психологии Наталья Иванова считает, что важно своевременно понять, когда человеку нужна помощь специалиста. Она отмечает три основных признака эмоционального истощения: раздражительность как на работе, так и дома, чувство усталости и затруднения с концентрацией.

Чтобы избежать истощения, она рекомендует улучшить качество сна, установить определенный режим дня, определить небольшое, но эффективное количество целей и заниматься физическими упражнениями.

Подпишитесь
Замена аккумулятора, сезон пожаров и незаконный мусор: экоитоги недели с 1 апреля
Сегодня, 10:28
TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила по итогам 2023 года
Сегодня, 11:10
Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 05:54
Прогноз для знаков зодиака на время ретроградного Меркурия с 1 по 26 апреля
Сегодня, 05:29
Сразу три уральских региона ввели режим ЧС из-за сильного паводка
Сегодня, 10:23
Этнозабег, катание на оленях и звездные спортсмены: в Югре прошел XI лыжный марафон
Вчера, 16:06
"