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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

В Каменске-Уральском два брата отравились угарным газом в овощной яме

Два брата из Каменска-Уральского задохнулись в заброшенном погребе старого дома

8 апреля 2024, 14:39
Фото: СУ СК Свердловской области

В Каменске-Уральском два брата отравились угарным газом в овощной яме

Тела двух местных жителей без признаков насильственной смерти обнаружили в неиспользуемом погребе. Погибшие оказались близкими родственниками.

В Каменске-Уральском сотрудники СК устанавливают обстоятельства смерти братьев 1986 и 1990 годов рождения, чьи тела обнаружили в доме на улице Привокзальной. Они лежали в старом погребе, который давно никто не использует, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: СУ СК Свердловской области

Рядом с телами также нашли пилу по металлу, электрогенератор и удлинитель. Предположительно, браться могли отравиться в тесной яме, надышавшись выхлопными газами. Что именно резали мужчины в погребе, еще предстоит выяснить.

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По факту гибели двух человек проводится процессуальная проверка.

В феврале в Екатеринбурге от отравления угарным газом скончалась зоозащитница и ее 16-летняя дочь. Вместе с людьми погибло множество животных — собаки, кошки и морские свинки.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Гибель#Отравление#Угарный газ#СК РФ#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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