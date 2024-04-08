Два брата из Каменска-Уральского задохнулись в заброшенном погребе старого дома

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В Каменске-Уральском сотрудники СК устанавливают обстоятельства смерти братьев 1986 и 1990 годов рождения, чьи тела обнаружили в доме на улице Привокзальной. Они лежали в старом погребе, который давно никто не использует, сообщает пресс-служба ведомства.
Рядом с телами также нашли пилу по металлу, электрогенератор и удлинитель. Предположительно, браться могли отравиться в тесной яме, надышавшись выхлопными газами. Что именно резали мужчины в погребе, еще предстоит выяснить.
По факту гибели двух человек проводится процессуальная проверка.
В феврале в Екатеринбурге от отравления угарным газом скончалась зоозащитница и ее 16-летняя дочь. Вместе с людьми погибло множество животных — собаки, кошки и морские свинки.