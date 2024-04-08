Экоитоги в Нижнем Тагиле, расторгнутый контракт с УСМ, отдых в Турции и паводок

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
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Updated Сегодня, 17:53
Прошедшая неделя в Нижнем Тагиле стала одной из самых благоприятных по выбросам — опасных веществ в воздухе не зафиксировали ни специалисты УГСМ, ни корреспонденты TagilCity.ru. Зато на смог над городом пожаловались жители Ревды — местные власти сжигают отходы. А еще Нижний Тагил вошел в число самых неблагополучных городов по количеству строительных отходов в контейнерах.
Администрация НИжнего Тагила все же приняла непростое решение и расторгнула контракт с ООО «Уралстроймонтаж». Другого выхода у местных властей просто не было: за четыре года путепровод на улице Циолковского так и не был восстановлен, готовность объекта оценивается менее чем в 60%.
Издание TagilCity.ru вошло в 10 лучших изданий Свердловской области по индексу цитируемости и стало единственным СМИ Нижнего Тагила, попавшим в рейтинг «Медиалогии» по итогам 2023 года. В 2021–2022 годах издание также попадало в престижный рейтинг. При подсчете «Медиалогия» не учитывала специализированные издания и издания со взаимным договорным цитированием.
Середина весны — самое время планировать свой летний отдых. Многие тагильчане по уже сложившейся традиции полетят в Турцию. Журналист TagilCity.ru проанализировал, когда выгоднее всего отправиться на «берег турецкий», сколько это будет стоить и есть ли шанс сэкономить при покупке тура.
На Свердловскую область надвигается паводок: риск подтопления есть уже на семи участках. Однако в целом ситуация в регионе по сравнению с соседними областями оценивается, как спокойная. С 1 апреля специалисты ведут водный мониторинг на 43 гидропостах.