Экоитоги в Нижнем Тагиле, расторгнутый контракт с УСМ, отдых в Турции и паводок

Администрация НИжнего Тагила все же приняла непростое решение и расторгнула контракт с ООО «Уралстроймонтаж». Другого выхода у местных властей просто не было: за четыре года путепровод на улице Циолковского так и не был восстановлен, готовность объекта оценивается менее чем в 60%.