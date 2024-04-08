Глава Минобрнауки РФ Фальков прибыл в Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Валерий Фальков уже осмотрел техникумы и провел рабочую встречу. Она касалась вопроса кадров на региональных предприятиях. Отдельно обсуждался дефицит кадров на УВЗ, пояснили в российском Минобрнауки.
Известно, что Фальков побывал в машиностроительном техникуме. Также ему показали две важные лаборатории, тренажерный класс станков и многое другое.
На рабочей встрече сообщалось, что нужно привести в порядок здание колледжа, оснастить его современным оборудованием, провести ремонт в общежитии.
Министр отметил, что такие меры будут полезны для того, чтобы большее число школьников поступало в колледж. Здесь их подготовят к работе на предприятиях, в особенности на УВЗ.
Ранее анонсировался визит Фалькова. Так и сообщалось, что он посетит УВЗ и ряд техникумов, а также поучаствует в обсуждении подготовки специалистов.