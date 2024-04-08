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Глава Минобрнауки РФ Фальков прибыл в Нижний Тагил

Глава Минобрнауки РФ Фальков прибыл в Нижний Тагил

8 апреля 2024, 10:37
Фото: 1MI
В Нижний Тагил прилетел глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Поручение о приезде ему дал президент Владимир Путин.

Валерий Фальков уже осмотрел техникумы и провел рабочую встречу. Она касалась вопроса кадров на региональных предприятиях. Отдельно обсуждался дефицит кадров на УВЗ, пояснили в российском Минобрнауки.

Известно, что Фальков побывал в машиностроительном техникуме. Также ему показали две важные лаборатории, тренажерный класс станков и многое другое.

На рабочей встрече сообщалось, что нужно привести в порядок здание колледжа, оснастить его современным оборудованием, провести ремонт в общежитии.

Министр отметил, что такие меры будут полезны для того, чтобы большее число школьников поступало в колледж. Здесь их подготовят к работе на предприятиях, в особенности на УВЗ.

Ранее анонсировался визит Фалькова. Так и сообщалось, что он посетит УВЗ и ряд техникумов, а также поучаствует в обсуждении подготовки специалистов.

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#Политика#Нижний Тагил#Свердловская область#Общежитие#Ремонт#Министр#УВЗ#Уралвагонзавод#Минобрнауки#Екатеринбург#Электротехника#Михаил Мишустин#Техникумы#Дарья Сорокина#Валерий Фальков
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