Глава Оренбурга призвал жителей уезжать прямо сейчас

Также градоначальник сказал, что всем из зоны подтопления нужно в ближайшие часы уехать, так как нахождение в своих домах сейчас опасно для жизни. По его прогнозам, в ближайшие два дня воды будет становиться больше. Отмечается, что такие уровни половодья на Урале и в Поволжье не фиксировались никогда ранее.