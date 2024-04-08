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Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Глава Оренбурга призвал жителей срочно покидать город

Глава Оренбурга призвал жителей уезжать прямо сейчас

8 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI

Глава Оренбурга призвал жителей срочно покидать город

В Оренбурге продолжается наводнение. Глава города призвал жителей уезжать в безопасные места.

Глава Оренбурга Сергей Салмин считает, что совсем скоро вода в реке Урал превысит критическую отметку в 930 сантиметров. В связи с этой угрозой он попросил жителей уезжать, пишет 66.ру.

Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь, жизни близких опасности! — сказал Салмин.

Также градоначальник сказал, что всем из зоны подтопления нужно в ближайшие часы уехать, так как нахождение в своих домах сейчас опасно для жизни. По его прогнозам, в ближайшие два дня воды будет становиться больше. Отмечается, что такие уровни половодья на Урале и в Поволжье не фиксировались никогда ранее.

В зоне паводков оказались 10 тысяч домов и около 18 тысяч участков. Проблема начнет решаться не раньше 25 апреля, сообщают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Оренбургскую область из Екатеринбурга отправят 20-тонную фуру с питьевой водой.

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