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Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда

Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда

8 апреля 2024, 03:30
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Годовалый пассажир автомобиля Renault Fluence пострадал в дорожном происшествии на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда. ДТП случилось 7 апреля 2024 года.

Известно, что водитель, не справившись с управлением, въехал в дерево. По его словам, это произошло в связи с тем, что дорога была мокрая из-за снега, а на иномарке уже стоит «летняя» резина, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадал годовалый ребенок. Его отвезли в больницу с повреждениями головы. Кроме него и водителя, в салоне ехали еще двое пассажиров. В ведомстве организовали проверку.

Напомним, 5 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле из-за столкновения двух автомобилей пострадал четырехлетний ребенок, ехавший в одной из машин. Серьезных травм пассажир не получил.

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