Годовалый ребенок пострадал в ДТП на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Известно, что водитель, не справившись с управлением, въехал в дерево. По его словам, это произошло в связи с тем, что дорога была мокрая из-за снега, а на иномарке уже стоит «летняя» резина, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии пострадал годовалый ребенок. Его отвезли в больницу с повреждениями головы. Кроме него и водителя, в салоне ехали еще двое пассажиров. В ведомстве организовали проверку.
Напомним, 5 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле из-за столкновения двух автомобилей пострадал четырехлетний ребенок, ехавший в одной из машин. Серьезных травм пассажир не получил.