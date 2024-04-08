Гран-при Международного кубка «Европа-Азия» завоевали танцоры из Нижнего Тагила

Турнир проходил в Екатеринбурге в воскресенье, 7 апреля. В этом году организаторы из-за теракта в «Крокус сити холле» решили провести Международный танцевальный кубок в ранее заявленные сроки, однако коллективы выступали без зрителей в зале. Также не было торжественных награждений.