Гран-при Международного кубка «Европа-Азия» завоевали танцоры из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Ребята представили два номера (возрастная категория «Юниоры») — «Стороною дождь» и «Нет правил. Есть только настроение». За первую постановку тагильчане получили наивысшую награду Международного танцевального кубка «Европа-Азия"-2024, сообщает ДДДЮТ Нижнего Тагила в социальных сетях.
Турнир проходил в Екатеринбурге в воскресенье, 7 апреля. В этом году организаторы из-за теракта в «Крокус сити холле» решили провести Международный танцевальный кубок в ранее заявленные сроки, однако коллективы выступали без зрителей в зале. Также не было торжественных награждений.
В начале марта тагильские танцоры привезли золотые награды российского «Кубка Спартака-2024».