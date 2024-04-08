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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Тагильчане стали обладателями Гран-при Международного танцевального кубка

Гран-при Международного кубка «Европа-Азия» завоевали танцоры из Нижнего Тагила

8 апреля 2024, 13:03
Фото: МАУ ДО ДДДЮТ

Тагильчане стали обладателями Гран-при Международного танцевального кубка

Тагильский коллектив «Танцевальная планета» покорил жюри престижного международного конкурса в номинации «современная хореография».

Ребята представили два номера (возрастная категория «Юниоры») — «Стороною дождь» и «Нет правил. Есть только настроение». За первую постановку тагильчане получили наивысшую награду Международного танцевального кубка «Европа-Азия"-2024, сообщает ДДДЮТ Нижнего Тагила в социальных сетях.

Фото: МАУ ДО ДДДЮТ

Турнир проходил в Екатеринбурге в воскресенье, 7 апреля. В этом году организаторы из-за теракта в «Крокус сити холле» решили провести Международный танцевальный кубок в ранее заявленные сроки, однако коллективы выступали без зрителей в зале. Также не было торжественных награждений.

В начале марта тагильские танцоры привезли золотые награды российского «Кубка Спартака-2024».

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