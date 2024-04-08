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Из ехавшего автомобиля в Екатеринбурге запустили фейерверк

Из ехавшего автомобиля в Екатеринбурге запустили фейерверк

8 апреля 2024, 09:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестные запустили салют из окна проезжавшего автомобиля. Это произошло на Московской улице.

Салют запустил один из пассажиров машины, высунувшись из окна. Известно, что пострадавших в результате инцидента нет, рассказали в Telegram-канале «Типичный Екатеринбург».

Сотрудники автоинспекции начали проводить проверку по факту запуска фейерверка, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, 26 марта 2024 года в Екатеринбурге местные жители решили запустить фейерверк. В какой-то момент один из выстрелов попал в лобовое стекло автомобиля, который стоял рядом. Пострадавших в результате инцидента нет.

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