Из ехавшего автомобиля в Екатеринбурге запустили фейерверк

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Салют запустил один из пассажиров машины, высунувшись из окна. Известно, что пострадавших в результате инцидента нет, рассказали в Telegram-канале «Типичный Екатеринбург».
Сотрудники автоинспекции начали проводить проверку по факту запуска фейерверка, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, 26 марта 2024 года в Екатеринбурге местные жители решили запустить фейерверк. В какой-то момент один из выстрелов попал в лобовое стекло автомобиля, который стоял рядом. Пострадавших в результате инцидента нет.