Медики спасли единственную почку пациента в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Операцию ему сделали клинической больнице №1. У пациента был тромбоз почечной артерии, сообщает департамент информполитики.
Отмечается, что это очень редкий случай. Шанс на спасение был небольшой, но врачи сделали это. Пациент поделился, что он даже не подозревал, что не здоров. И лишь попав в больницу он узнал, что его единственная почка практически не работает.
К настоящему моменту мужчина уже прошел курс лечения. К настоящему моменту он выписан и находится дома. Мужчина испытывает большую благодарность к врачам.
Ранее медики спасли килограммовых новорожденных.