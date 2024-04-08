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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

Медики спасли единственную почку пациента в Свердловской области

Медики спасли единственную почку пациента в Свердловской области

8 апреля 2024, 10:52
Фото: Департамент информационной политики
Врачи Свердловской области спасли почку 58-летнего пациента. Мужчина из Красноуфимска.

Операцию ему сделали клинической больнице №1. У пациента был тромбоз почечной артерии, сообщает департамент информполитики.

Отмечается, что это очень редкий случай. Шанс на спасение был небольшой, но врачи сделали это. Пациент поделился, что он даже не подозревал, что не здоров. И лишь попав в больницу он узнал, что его единственная почка практически не работает.

К настоящему моменту мужчина уже прошел курс лечения. К настоящему моменту он выписан и находится дома. Мужчина испытывает большую благодарность к врачам.

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#Больница#Свердловская область#Здоровье#Красноуфимск#Операция#Пациент#Медики#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Интенсивная терапия
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