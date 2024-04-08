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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Мессенджеры отслеживают чаты с подготовкой преступлений

8 апреля 2024, 05:23
Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил о том, что переписка в мессенджерах хранится не менее полугода и может быть передана правоохранительным органам для предотвращения серьезных преступлений.

Он указал, что сообщения в мессенджерах проходят обезличенный анализ при помощи систем искусственного интеллекта или машинного обучения. Если в них обнаруживается указание на подготовку возможных правонарушений, чат помечается и передается команде системных инженеров, пишет pravda.ru.

В случае обнаружения подготовки к терактам, силовые структуры будут проинформированы об этом. Мессенджеры сотрудничают с правоохранительными органами и как минимум блокируют чаты, где происходит подготовка преступлений, а в некоторых случаях предоставляют доступ к ним. Поэтому все сообщения хранятся не менее полугода, чтобы содержащаяся информация не потерялась. Для этого мессенджерам приказано ежегодно увеличивать объемы «технических средств накопления информации».

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