Мессенджеры отслеживают чаты с подготовкой преступлений

В случае обнаружения подготовки к терактам, силовые структуры будут проинформированы об этом. Мессенджеры сотрудничают с правоохранительными органами и как минимум блокируют чаты, где происходит подготовка преступлений, а в некоторых случаях предоставляют доступ к ним. Поэтому все сообщения хранятся не менее полугода, чтобы содержащаяся информация не потерялась. Для этого мессенджерам приказано ежегодно увеличивать объемы «технических средств накопления информации».