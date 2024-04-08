Мессенджеры отслеживают чаты с подготовкой преступлений

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Он указал, что сообщения в мессенджерах проходят обезличенный анализ при помощи систем искусственного интеллекта или машинного обучения. Если в них обнаруживается указание на подготовку возможных правонарушений, чат помечается и передается команде системных инженеров, пишет pravda.ru.
В случае обнаружения подготовки к терактам, силовые структуры будут проинформированы об этом. Мессенджеры сотрудничают с правоохранительными органами и как минимум блокируют чаты, где происходит подготовка преступлений, а в некоторых случаях предоставляют доступ к ним. Поэтому все сообщения хранятся не менее полугода, чтобы содержащаяся информация не потерялась. Для этого мессенджерам приказано ежегодно увеличивать объемы «технических средств накопления информации».