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На 63% подорожали квартиры в новостройках Екатеринбурга

На 63% подорожали квартиры в новостройках Екатеринбурга

8 апреля 2024, 07:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге цена на новое жилье увеличилась в цене на 63% Повышение цен отмечено в последние три года.

Подорожание прошло с 91,1 тысячи до 148,8 тысячи (+63,3%). Дороже всего купить жилье в центре — в 251,3 тысячи оценен один «квадрат» (+79,8%), пишет Ура.ру со ссылкой на сервис «Объектив РФ». Средняя цена на жилье в новом доме возросло на 62,2%, с 4,5 до 7,3 миллиона.

Самое дорогостоящее жилье сейчас продается в центре — за 251,3 тысячи за «квадрат» (квартиру можно купить за 17,4 млн), на второй строчке рейтинга Парковый микрорайон — 228,9 тысячи (17,7 млн), а также Вокзальный микрорайон и 223,7 тысячи за «квадрат» (21,2 млн).

Специалисты добавили, что жилье менялось в цене неравномерно. Она дорожала из-за сильного спроса, на фоне курса доллара и геополитики, влияла и инфляция.

Ранее сообщалось, что аренда тагильской «однушки» взлетела на 78%. Такое подорожание было зафиксировано специалистами за год.

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#Экономика#Цены#Свердловская область#Жилье#Новостройки#Квартиры#Центр#Подорожание#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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