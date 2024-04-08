На 63% подорожали квартиры в новостройках Екатеринбурга

Подорожание прошло с 91,1 тысячи до 148,8 тысячи (+63,3%). Дороже всего купить жилье в центре — в 251,3 тысячи оценен один «квадрат» (+79,8%), пишет Ура.ру со ссылкой на сервис «Объектив РФ». Средняя цена на жилье в новом доме возросло на 62,2%, с 4,5 до 7,3 миллиона.