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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

На полгода перекроют улицу в Екатеринбурге

На полгода перекроют улицу в Екатеринбурге

8 апреля 2024, 13:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на полгода будет перекрыта улица Карасьевская. Она будет недоступна с 20 апреля нынешнего года по 15 ноября 2025 года.

Причина — проведение строительных работ, пояснили в администрации. Ремонтную деятельность развернут сотрудники ООО «Проспект».

Закрытие затронет участки от улицы Майской до дома №2А по улице Карасьевской. Помимо этого, транспортные средства не смогут ездить от улицы Авиаторов до дома №20 по улице Ракетной с 20 апреля по 15 ноября.

На местах появятся предупреждающие знаки. Водителей просят заранее продумывать свои маршруты.

Ранее сообщалось, что еще одну екатеринбургскую улицу закроют на полгода. Это улица Мичурина. Здесь нельзя будет проехать с 15 апреля по 30 октября 2024 года.

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