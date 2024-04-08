На полгода перекроют улицу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Причина — проведение строительных работ, пояснили в администрации. Ремонтную деятельность развернут сотрудники ООО «Проспект».
Закрытие затронет участки от улицы Майской до дома №2А по улице Карасьевской. Помимо этого, транспортные средства не смогут ездить от улицы Авиаторов до дома №20 по улице Ракетной с 20 апреля по 15 ноября.
На местах появятся предупреждающие знаки. Водителей просят заранее продумывать свои маршруты.
Ранее сообщалось, что еще одну екатеринбургскую улицу закроют на полгода. Это улица Мичурина. Здесь нельзя будет проехать с 15 апреля по 30 октября 2024 года.