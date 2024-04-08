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На женщину в Екатеринбурге обрушилась облицовка с многоэтажки

На женщину в Екатеринбурге обрушилась облицовка с многоэтажки

8 апреля 2024, 12:01
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга пострадала из-за обрушившегося куска облицовки с многоэтажного здания. Происшествие случилось в районе Вторчермета 7 апреля 2024 года.

После случившегося в прокуратуре организовали проверку. Выясняются обстоятельства ЧП, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.

Кроме того, сотрудники ведомства проверят документы для установки человека, который несет ответственность за обслуживание и содержание данного жилого здания.

Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге на молодого человека упала глыба льда, когда он шел к судебным приставам. Пострадавшего увезли в больницу.

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