На женщину в Екатеринбурге обрушилась облицовка с многоэтажки

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
После случившегося в прокуратуре организовали проверку. Выясняются обстоятельства ЧП, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.
Кроме того, сотрудники ведомства проверят документы для установки человека, который несет ответственность за обслуживание и содержание данного жилого здания.
Напомним, в марте 2024 года в Екатеринбурге на молодого человека упала глыба льда, когда он шел к судебным приставам. Пострадавшего увезли в больницу.