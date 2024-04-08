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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Новый автобусный маршрут появится в Екатеринбурге

Новый автобусный маршрут появится в Екатеринбурге

8 апреля 2024, 12:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге с 15 апреля начнет курсировать по дорогам новый маршрут № 24С: Компрессорный — СНТ «Звездочка». Он будет сезонным, то есть курсировать лишь с середины весны до середины осени.

Это значит, что транспортные средства будут курсировать до 15 октября. Они будут возить людей до их дач и огородов.

Остановки данного маршрута будут следующими:

По направлению туда:

  • «Компрессорный»,
  • «Стадион»,
  • «Клуб»,
  • «Эстонская»,
  • «Поворот на УКЗ»,
  • «Сад „Рябинушка“,
  • „Сады“ — „СНТ „Звездочка“.

По маршруту в обратном направлении:

  • «СНТ „Звездочка,
  • „Станция Исток“,
  • „Поворот на УКЗ“,
  • „Эстонская“,
  • „Клуб“,
  • „Белоярская“,
  • „Латвийская“,
  • „Компрессорный“.

Некоторые перемены затронут и автобусы под номером 94. У транспортных средств появится новый «хвост» на дороге, который он будет преодолевать. Автобусы будут везти людей в сторону садовых участков.

А на маршруте под номером 95 на лето будет увеличено число рейсов: с 16 до 21 ежедневно.

Ранее сообщалось, что новый автобус для перевозки детей будет курсировать от тагильского соццентра. В транспортных средствах с нотметкой о том, что внутри дети, единовременно можно будет перевозить 23 человека.

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#Транспорт#Маршрут#Остановки#Сады#Общественный транспорт#Садоводы#Рейсы#Автобусы#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Компрессорный
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