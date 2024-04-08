Новый автобусный маршрут появится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Это значит, что транспортные средства будут курсировать до 15 октября. Они будут возить людей до их дач и огородов.
Остановки данного маршрута будут следующими:
По направлению туда:
По маршруту в обратном направлении:
Некоторые перемены затронут и автобусы под номером 94. У транспортных средств появится новый «хвост» на дороге, который он будет преодолевать. Автобусы будут везти людей в сторону садовых участков.
А на маршруте под номером 95 на лето будет увеличено число рейсов: с 16 до 21 ежедневно.
Ранее сообщалось, что новый автобус для перевозки детей будет курсировать от тагильского соццентра. В транспортных средствах с нотметкой о том, что внутри дети, единовременно можно будет перевозить 23 человека.