Нож в сердце и муки совести: в Артинском районе осуждена женщина за убийство приятеля

Все произошло 25 сентября 2023 года. В ту ночь осужденная пришла к погибшему мужчине домой. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина выхватила нож и вонзила его в грудь приятелю. Он погиб на месте, а убийца впоследствии явилась в полицию и написала явку с повинной. Она призналась правоохранителям, что ее замучила совесть.