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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Артинском районе осудили женщину, убившего знакомого ножом в грудь

Нож в сердце и муки совести: в Артинском районе осуждена женщина за убийство приятеля

8 апреля 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

В Артинском районе осудили женщину, убившего знакомого ножом в грудь

Восемь лет колонии получила жительница Артинского района за жестокое убийство знакомого. Но после расправы ее замучила совесть.

В Артинском районе Свердловской области суд поставил точку в кровавой драме. 44-летняя женщина получила восемь лет колонии за убийство знакомого мужчины, в котором призналась сама, сообщает СУ СК Свердловской области.

Все произошло 25 сентября 2023 года. В ту ночь осужденная пришла к погибшему мужчине домой. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина выхватила нож и вонзила его в грудь приятелю. Он погиб на месте, а убийца впоследствии явилась в полицию и написала явку с повинной. Она призналась правоохранителям, что ее замучила совесть.

Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

В Сысерти местный житель зарезал свою возлюбленную, а потом отправился к соседке и во всем сознался.

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#Суд#Убийство#Нож#Обвинительный приговор#Артинский район#СК РФ#18+#Екатеринбург#Раскаяние#Дарья Бобровицкая
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