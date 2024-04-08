Нож в сердце и муки совести: в Артинском районе осуждена женщина за убийство приятеля

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В Артинском районе Свердловской области суд поставил точку в кровавой драме. 44-летняя женщина получила восемь лет колонии за убийство знакомого мужчины, в котором призналась сама, сообщает СУ СК Свердловской области.
Все произошло 25 сентября 2023 года. В ту ночь осужденная пришла к погибшему мужчине домой. Между ними произошла ссора, в ходе которой женщина выхватила нож и вонзила его в грудь приятелю. Он погиб на месте, а убийца впоследствии явилась в полицию и написала явку с повинной. Она призналась правоохранителям, что ее замучила совесть.
Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.
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