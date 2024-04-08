Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году

По его словам, в Турции высокий сезон стартует с мая месяца. Именно потом летние месяцы обычно самые дорогие и сэкономить тут можно только при раннем бронировании. Уже ближе к осени цены на отдых в Турции уже начинают снижаться. Однако в большинстве регионов погода сохраняется теплой, и вода в море тоже.