Обзор. Во сколько обойдется отдых в Турции в 2024 году

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Уже не первый год отдых в Турции не теряет популярности. В этой стране есть на что посмотреть, тут всегда тепло, а пляжный сезон длится долго. Однако, чтобы сполна насладиться отпуском, нужно правильно выбрать для себя сезон отдыха в Турции.
Турцию омывают сразу четыре моря — Средиземное, Черное, Эгейское и Мраморное. Пляжный сезон в Средиземном длится с апреля по ноябрь. На Эгейском море сезон стартует только в мае и оканчивается в октябре. В середине июня море уже гарантированно теплое.
Лучшими месяцами для отдыха в Турции, но и самыми дорогими являются вторая половина июля и август. В этот период воздух прогревается до +38 градусов, а температура воды достигает +27 градусов. Апрель, май, сентябрь и октябрь подходит для любителей пляжного отдыха и экскурсий.
Когда планируется отдых в Турции в 2024 году, рекомендуется заранее узнать прогноз погоды. Это поможет спланировать более комфортный отпуск. По данным Погода Mail.ru, погода в Турции по месяцам, выглядит следующим образом:
|Днем
|Ночью
|Море
|Сезон
|Январь
|+14
|+6
|+17
|Февраль
|+15
|+6
|+17
|Март
|+17
|+7
|+17
|Апрель
|+21
|+11
|+18
|Май
|+27
|+16
|+20
|Пляжный
|Июнь
|+33
|+21
|+23
|Пляжный
|Июль
|+35
|+23
|+26
|Пляжный
|Август
|+38
|+23
|+27
|Пляжный
|Сентябрь
|+32
|+20
|+26
|Пляжный
|Октябрь
|+27
|+16
|+25
|Пляжный
|Ноябрь
|+17
|+12
|+23
|Декабрь
|+15
|+8
|+19
По словам путешественника-исследователя Дмитрия Лукьянчука, экономить путешественники на отдыхе в Турции с перелетом могут на пакетных турах.
Связано это, в первую очередь, с более высокой стоимостью авиабилетов при самостоятельном планировании поездки. Туроператором доступно бронирование чартерных рейсов. Если вы хотите сэкономить, стоит воспользоваться ранним бронированием. Планировать поездку нужно в самом начале года. Да и в марте еще доступны более выгодные предложения, чем в случае с «горящими турами». На них в этом году лучше не рассчитывать, особенно в высокий сезон, — рассказал TagilCity.ru Дмитрий Лукьянчук.
По его словам, в Турции высокий сезон стартует с мая месяца. Именно потом летние месяцы обычно самые дорогие и сэкономить тут можно только при раннем бронировании. Уже ближе к осени цены на отдых в Турции уже начинают снижаться. Однако в большинстве регионов погода сохраняется теплой, и вода в море тоже.
Руководитель турагентства Travel Together Екатерина Чиркова рассказала, что если удается на лето найти «горящий тур», то это огромная удача. Однако это реально.
Чтобы «поймать» такой тур нужно смотреть непопулярные даты для вылета и прилёта. Например, улететь в пятницу вечером или утром в субботу, а вернуться в воскресенье хотят 70% туристов. Часто горящие туры бывают после майских праздников или с вылетом 31 августа и 1 сентября. Ну и конечно, горящие туры бывают чаще, когда в регионе заканчивается или еще не начался купальный сезон, — рассказала TagilCity.ru Екатерина Чиркова.
Так, по словам специалиста, в начале лета отдых в Турции с «все включено» в отеле 4 звезды будет стоит от 100 тысяч рублей на одну неделю на двух человек. Отдых с детьми в отеле 5 звезд обойдет уже от 175 тысяч рублей на троих человек.
Цены увеличились даже по сравнению с 2023 годом. В первую очередь это связано с затратами на авиаперевозки. Также, из-за землетрясений в 2023 году, в Турции подорожали все коммунальные услуги, что тоже отражается на цене. Лучше всего бронировать туры заранее, как появляется раннее бронирование. Отели «выдают» лучшие цены намного заранее, чтобы часть номеров соответственно выкупили туристы и было понимание, что уже будет минимальная загрузка в сезон. Далее уже чем больше спрос на отель, тем выше цена, — пояснила TagilCity.ru Екатерина Чиркова.
Города Турции для отдыха разнообразны. Тут все зависит от предпочтений. Например, пляжный отдых в Турции россияне выбирают чаще всего. Однако и для активных людей в этой стране немало интересного.
Здесь огромное количество памятников архитектуры античного периода, разной степени сохранности. Античных руин в Турции гораздо больше, чем в Греции. И надо признать, что они при этом гораздо доступнее. Остатки античных городов, набережные, дворцы, барельефы, гробницы. Вся территория Турции усеяна этими сокровищами. Буквально — музей под открытым небом, — рассказывает Дмитрий Лукьянчук.
По его словам, маршрут лучше планировать с ориентиром на общедоступные путеводители. Дмитрий советует отправиться в подходящую точку страны и взять автомобиль напрокат. И далее уже отправиться в путешествие.
Отдельного внимания, безусловно, заслуживает Стамбул. Один из самых любимых мною городов мира. Если быть здесь туристом, возможно, он с первого раза не произведет на вас глубокого впечатления. Пробежитесь по Султан Ахмету, купите пахлавы у турков на восточном базаре, полюбуетесь на Святую Софию, и уже пора лететь домой. Но попробуйте задержаться: снять квартиру на пару недель, подышать стамбульским воздухом, не спеша побродить по улицам, попутешествовать на общественном транспорте, а не только на такси, походить в те места, куда ходят сами турки. Так Стамбул влюбляет в себя практически с первых шагов. Попробовав единожды, захочется возвращаться снова и снова, — заявляет Дмитрий Лукьянчук.