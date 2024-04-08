Огромная акула почти откусила ногу российскому туристу на Мальдивах

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Трагически закончился отдых на Мальдивах для россиянина, который столкнулся в океане с акулой, сообщил со ссылкой на свой источник телеканал Рен ТВ.
Отдыхал мужчина в отеле «Мовенпик», который расположен возле атолла Нуну. Туриста хищник застал врасплох, пока тот наслаждался теплыми и чистыми водами Индийского океана. Россиянин получил серьезные травмы и был госпитализирован. В отеле «Мовенпик» происшествие отрицают.
Летом 2023 года в египетской Хургаде акула в буквальном смысле слова съела российского туриста, 23-летнего Владимира Попова. Трагедия разыгралась на глазах его девушки и отца, которые находились на берегу. Свидетелем кровавой расправы также стал житель Екатеринбурга.