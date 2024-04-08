Огромная акула почти откусила ногу российскому туристу на Мальдивах

Летом 2023 года в египетской Хургаде акула в буквальном смысле слова съела российского туриста, 23-летнего Владимира Попова. Трагедия разыгралась на глазах его девушки и отца, которые находились на берегу. Свидетелем кровавой расправы также стал житель Екатеринбурга.