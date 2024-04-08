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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

На Мальдивах акула чуть не откусила ногу российскому туристу

Огромная акула почти откусила ногу российскому туристу на Мальдивах

8 апреля 2024, 13:56
Фото: Рен ТВ

На Мальдивах акула чуть не откусила ногу российскому туристу

Хищник атаковал россиянина в водах атолла Нуну на Мальдивах. Мужчина суть не лишился ноги и теперь будет проходить длительную реабилитацию.

Трагически закончился отдых на Мальдивах для россиянина, который столкнулся в океане с акулой, сообщил со ссылкой на свой источник телеканал Рен ТВ.

Отдыхал мужчина в отеле «Мовенпик», который расположен возле атолла Нуну. Туриста хищник застал врасплох, пока тот наслаждался теплыми и чистыми водами Индийского океана. Россиянин получил серьезные травмы и был госпитализирован. В отеле «Мовенпик» происшествие отрицают.

Летом 2023 года в египетской Хургаде акула в буквальном смысле слова съела российского туриста, 23-летнего Владимира Попова. Трагедия разыгралась на глазах его девушки и отца, которые находились на берегу. Свидетелем кровавой расправы также стал житель Екатеринбурга.

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