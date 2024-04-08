«Педофил» может выйти из свердловской тюрьмы по желанию своей «жертвы»

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Сейчас девушке 21 год, и она призналась, что этот мужчина не насиловал ее, когда она была подростком, а все было добровольно. В тоже время мужчина отбывает свой срок в колонии, в общей сложности ему назначили 19 лет тюрьмы.
Обвиняемый — Алексей Дементьев. Его «жертва» хочет обжаловать приговор. Свой срок Алексей отбывает уже пять лет. Девушка рассказала правду сейчас, когда ей стало стыдно, пишет Ура.ру.
По ее словам, в 2019 году она наврала следствию, потому что боялась, что ее накажет мама. На момент «изнасилования» девушке было 15 лет.
Я не хотела, чтобы мама узнала, что у меня был секс со взрослым мужчиной. Я написала жалобу в Седьмой кассационный суд, но пока не отправила, — пояснила девушка.
По словам девушки, перед обвиняемым она уже извинилась. Теперь она чувствует угрызения совести.
Ранее сообщалось, что за секс с 11-летней девочкой школьникам из Первоуральска грозит 6 лет тюрьмы.