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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Девушка вытаскивает обвиненного в педофилии из колонии в Новой Ляле

«Педофил» может выйти из свердловской тюрьмы по желанию своей «жертвы»

8 апреля 2024, 13:53
Фото: 1MI

Девушка вытаскивает обвиненного в педофилии из колонии в Новой Ляле

В Новой Ляле девушка пытается вытащить из тюрьмы мужчину, которого сама же несколько лет назад обвинила в педофилии.

Сейчас девушке 21 год, и она призналась, что этот мужчина не насиловал ее, когда она была подростком, а все было добровольно. В тоже время мужчина отбывает свой срок в колонии, в общей сложности ему назначили 19 лет тюрьмы.

Обвиняемый — Алексей Дементьев. Его «жертва» хочет обжаловать приговор. Свой срок Алексей отбывает уже пять лет. Девушка рассказала правду сейчас, когда ей стало стыдно, пишет Ура.ру.

По ее словам, в 2019 году она наврала следствию, потому что боялась, что ее накажет мама. На момент «изнасилования» девушке было 15 лет.

Я не хотела, чтобы мама узнала, что у меня был секс со взрослым мужчиной. Я написала жалобу в Седьмой кассационный суд, но пока не отправила, — пояснила девушка.

По словам девушки, перед обвиняемым она уже извинилась. Теперь она чувствует угрызения совести.

Ранее сообщалось, что за секс с 11-летней девочкой школьникам из Первоуральска грозит 6 лет тюрьмы.

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