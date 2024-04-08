Почти миллион потратят на круглосуточную охрану тагильской станции скорой помощи

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Согласно документации, услуги частной охраны нужно будет оказывать круглосуточно с 23 апреля по 21 августа 2024 года.
Охранники не будут вооружены, но при необходимости должны осуществлять экстренный вызов группы быстрого реагирования, а также принимать меры к пресечению противоправных действий и задерживать нарушителей.
Кроме того, они будут нести ответственность, в том числе материальную. У охранников должен иметься газодымозащитный комплект. В их обязанности будет входить контроль через систему видеонаблюдения, визуальное наблюдение и ежечасный обход территории.
Также работникам подрядной организации запрещено спать, слушать музыку, смотреть телевизор и уходить с территории объекта. Заявки на тендер принимаются до 11 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что в Драмтеатре Нижнего Тагила усилили меры безопасности и выставили вооруженных охранников.