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В Нижнем Тагиле ищут охранников на станцию скорой помощи

Почти миллион потратят на круглосуточную охрану тагильской станции скорой помощи

8 апреля 2024, 14:00
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле ищут охранников на станцию скорой помощи

В Нижнем Тагиле объявлена закупка на круглосуточную охрану станции скорой помощи на улице Октябрьской революции, 60. На эти цели выделено 995,2 тысячи рублей.

Согласно документации, услуги частной охраны нужно будет оказывать круглосуточно с 23 апреля по 21 августа 2024 года.

Охранники не будут вооружены, но при необходимости должны осуществлять экстренный вызов группы быстрого реагирования, а также принимать меры к пресечению противоправных действий и задерживать нарушителей.

Кроме того, они будут нести ответственность, в том числе материальную. У охранников должен иметься газодымозащитный комплект. В их обязанности будет входить контроль через систему видеонаблюдения, визуальное наблюдение и ежечасный обход территории.

Также работникам подрядной организации запрещено спать, слушать музыку, смотреть телевизор и уходить с территории объекта. Заявки на тендер принимаются до 11 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что в Драмтеатре Нижнего Тагила усилили меры безопасности и выставили вооруженных охранников.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Безопасность#Скорая помощь#Охрана#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка
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