Подготовка к «Всемирным играм дружбы» в Екатеринбурге набирает обороты

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Published Сегодня, 07:49
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Международные соревнования «Всемирные игры дружбы» пройдут в Екатеринбурге с 5 по 30 сентября 2024 года. Атлеты будут состязаться в восьми видах спорта. Среди них легкая атлетика, плавание, в том числе синхронное, прыжки в воду, дзюдо, джиу-джитсу, смешанные единоборства (ММА) и женский баскетбол. Организаторы планируют принять на площадке более двух тысяч спортсменов из разных стран мира и разыграть более ста комплектов медалей.
«Всемирные игры дружбы» разместятся во Дворце игровых видов спорта, Дворце дзюдо, на легкоатлетическом стадионе «Калининец» и во Дворце водных видов спорта, который специально оснастят дополнительными модулями оборудования подводной и надводной акустики для синхронного плавания. Объект создавался для проведения международных и всероссийских спортивных мероприятий и является лучшим по оснащенности не только в России, но и в Европе. Уникальность сооружения заключается в разделении спортивных зон, что позволяет проводить несколько мероприятий одновременно и не останавливать тренировочный процесс даже во время крупных соревнований.
У Свердловской области огромный опыт подготовки и проведения масштабных спортивных мероприятий, в том числе соревнований международного уровня. У нас создана вся инфраструктура: спортивная, транспортная, гостиничная. Мы должны использовать этот опыт, а также наследие Международного фестиваля университетского спорта для того, чтобы «Всемирные игры дружбы» прошли на самом высоком организационном уровне, — отмечал ранее глава региона Евгений Куйвашев.
В марте этого года организационный комитет представил талисман соревнований — персонажа «Союзмультфильма» тигра. Созданием героя занимались с ноября 2023-го. Процесс включал в себя опросы, подготовленные ВЦИОМом, конкурс по разработке эскизов среди мультипликационных студий и мнение экспертов. Однако на этом работа не закончилась: впереди выбор имени для тигра. Планируется, что именно болельщики предложат понравившиеся им варианты. По словам организаторов, талисман создает образ динамичного, спортивного и дружелюбного спортсмена.
Правительство Свердловской области взяло на себя решение организационных вопросов. Особое внимание будет уделено безопасности, транспортному обеспечению, медицинскому и волонтерскому сопровождению соревнований. Так, в рамках мартовского Всемирного фестиваля молодежи был дан старт набору волонтеров, который продлится до 7 июня. Более 800 жителей Среднего Урала уже подали заявки на участие в мероприятии. Добровольцы будут оказывать поддержку организаторам в более чем 20 функциональных направлениях.
Напомним, «Всемирные игры дружбы» анонсировал в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин. После этого Евгений Куйвашев выступил с инициативой проведения соревнований в столице Свердловской области — Екатеринбурге. За поддержкой глава региона обратился к легендарному российскому пловцу Александру Попову. Губернатор предложил провести комплексные состязания по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию под эгидой именитого спортсмена. Второй площадкой проведения станет Москва.
Ранее TagilCity.ru сообщал о проведении в Ханты-Мансийске XI Международного югорского лыжного марафона, в котором приняли участие большое количество спортсменов из Свердловской области, в том числе из Нижнего Тагила, и других регионов России, а также из Эфиопии, Беларуси, Китая, Эстонии.