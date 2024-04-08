Подготовка к «Всемирным играм дружбы» в Екатеринбурге набирает обороты

«Всемирные игры дружбы» разместятся во Дворце игровых видов спорта, Дворце дзюдо, на легкоатлетическом стадионе «Калининец» и во Дворце водных видов спорта, который специально оснастят дополнительными модулями оборудования подводной и надводной акустики для синхронного плавания. Объект создавался для проведения международных и всероссийских спортивных мероприятий и является лучшим по оснащенности не только в России, но и в Европе. Уникальность сооружения заключается в разделении спортивных зон, что позволяет проводить несколько мероприятий одновременно и не останавливать тренировочный процесс даже во время крупных соревнований.